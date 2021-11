Bad Bunny est le premier artiste avec 100 vidéos et 100 millions de visites sur YouTube – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le chanteur portoricain Bad Bunny a réussi à être le premier artiste de l’histoire à avoir 100 vidéos avec plus de 100 millions de vues sur YouTube.

Parmi les vidéos exceptionnelles incluses dans la liste figurent « Te Boté » (Remix) avec Ozuna, Nicky Jam, Casper, Nio García et Darell, et qui compte plus de 2 289 millions de visites ; « Seniors », « You Don’t Know Me », « I Like It », « Mia », « You Don’t Live Like This », « If Your Boyfriend Leaves You Alone », « Dákiti » et « Now He Calls Moi ».

Bad Bunny se produira aux Latin Grammy Awards 2021, qui se tiendront le 18 novembre à Las Vegas (UE).À ce gala, Bad Bunny a quatre nominations.

Cette semaine, il a également été annoncé que la vidéo de Bad Bunny « Yonaguni » a atteint un milliard de vues, dépassant les 999 millions de vues de la vidéo du portoricain Rauw Alejandro, « Todo De Ti », devenant la chanson la plus écoutée sur le plateformes numériques 2021.

De même cette semaine, Bad Bunny est à égalité avec Justin Bieber en tant que deuxième artiste avec le plus de chansons -22- qui ont dépassé les 400 millions de vues sur Spotify.

Informations tirées d’El Universal