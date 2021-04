Bad Bunny et Karol G gagnent gros aux Latin American Music Awards 2021

Les Latin American Music Awards ont eu lieu au BB&T Center de Floride le jeudi 15 avril, avec Bad Bunny et Karol G en tête comme les plus grands gagnants de la soirée, remportant certains des plus grands honneurs de la cérémonie.

Bad Bunny a été récompensé dans cinq catégories distinctes, dont l’artiste masculin préféré et l’artiste urbain préféré. Son album Las Que No Iban a Salir a remporté le titre d’album urbain préféré et son projet YHLGMDLG a été nommé album de l’année. Après avoir remporté cinq de ses huit catégories nominées, Bad Bunny a également reçu le prix de l’artiste de l’année.

Alors que la collaboration mondiale de Karol G avec Nicki Minaj «Tusa» a remporté trois prix dont la chanson urbaine préférée, la collaboration de l’année et la chanson convoitée de l’année. La chanson a également reçu le prix de la chanson latine préférée lors des AMA de l’année dernière. Lors de la remise des prix, elle a interprété une autre collaboration, «El Makinon», avec Mariah Angeliq.

Selena Gomez a reçu la vidéo préférée pour «De Una Vez» de son EP en espagnol Révélation récemment publié en mars. La collaboration «Tears of Gold» de la star de la musique country Carrie Underwood et du crooner espagnol David Bisbal a également été nominée dans la catégorie. Underwood et Bisbal ont présenté leur toute première représentation télévisée de «Tears of Gold» pendant l’émission.

De plus en plus des plus grands noms de la musique latine sont montés sur scène lors des AMA latines de cette année. Juanes a interprété «El Amor Después del Amor» et Ricky Martin a fait équipe avec Carlos Vives pour «Canción Bonita». Nicky Jam s’est attaqué à «Fan De Tus Fotos» et Camilo a interprété «Tuyo Y Mío» avec Los Dos Carnales.

La programmation de la soirée comprenait également Eslabon Armado, Wisin, Myke Towers, Maluma, Anitta, Alaina Castillo, Banda MA, Carlos Rivera, Juhn, Gerardo Ortiz, José Luis Rodríguez, Manuel Turizo, Yandel, Yendry, Natanael Cano, Pitbull, El Alfa , IAmChino, Lenier et Omar Courtz.

Visitez le site officiel des Latin American Music Awards pour voir la liste complète des gagnants.