Bad Bunny, imparable

C’est la longue liste des hits de Bad Bunny 3:31

(CNN espagnol) – Bad Bunny est imparable. Il n’y a pas d’autre façon de décrire le succès qui accompagne la superstar portoricaine qui ne cesse de nous étonner.

L’artiste a vécu ce dimanche une nuit de grands succès lorsqu’il a réussi à remporter 4 des 6 prix pour lesquels il a été nominé lors de l’édition 2021 des Billboard Music Awards.

Parmi eux, Meilleur Artiste Latin, Meilleur Album Latin et Meilleure Chanson Latine pour “Dakiti” avec Jhay Cortez.

Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, est également monté sur scène pour chanter et représenter la musique latine (tout comme Karol G) avec son hymne rock alternatif “I wish you the best”, une chanson qui correspond à son album “The dernier tour du monde”, et a eu une présentation électrisante et acclamée par le public.

“Le dernier tour du monde”, sorti en novembre, est le premier album en espagnol à atteindre la première place parmi tous les genres musicaux de la liste Billboard 200.

Ce n’est pas la seule présentation importante de l’artiste cette année, car maintenant que les événements musicaux et les récompenses reviennent progressivement à la normale, l’artiste est également apparu aux derniers Grammy Awards, où il a interprété son tube musical “Dakiti” avec Jhay Cortez. et où il remporte son premier Grammy anglo-saxon dans la catégorie Meilleur album pop urbain”, grâce à son album “YHLQMDLG” (Je fais ce que je veux).

Gagnants des Billboard Awards 2021 1:01

En mai, Bad Bunny faisait la couverture de l’édition musicale du magazine W dont le rapport détaillé lisait le titre : « Y a-t-il quelque chose que Bad Bunny ne peut pas faire ? Le rapport détaillé a mis en lumière l’année 2020, qui pour beaucoup était une année perdue par la pandémie, mais qui pour lui signifiait la sortie de nouvelles musiques, de nouveaux albums et une somme de réalisations.

Mais se pourrait-il qu’en plus de la musique, Bad Bunny puisse aussi aspirer à être une grande star dans le monde du théâtre ?

Comme l’artiste l’a révélé à plusieurs reprises, il adore jouer et maintenant qu’il va montrer son côté acteur, faisant partie du casting du film “Bullet Train” de Brad Pitt, tout peut arriver.

Le grand succès de l’artiste lui a permis d’unir son image à celle de marques reconnues à travers le monde. En 2020, par exemple, la publicité sur la bière Corona avec Snoop Dog, ainsi que la campagne « Leave your mark », qu’il a menée avec la marque Cheetos de la société Frito Lay.

De même, l’artiste a lancé sa ligne de sandales avec la marque Crocs – qui d’ailleurs sont toutes vendues sur son site internet – et la ligne de chaussures de sport Adidas a annoncé en mars 2021 le début d’un partenariat avec le célèbre artiste.

La politique n’est pas indifférente à Bad Bunny et il a prêté sa voix et son talent en faveur des dirigeants pour lesquels il sympathise. Ce fut le cas de la publicité qu’il a faite pour la campagne présidentielle de Joe Biden, lorsqu’en août dernier, sa chanson à succès “Pero ya no” faisait partie d’une campagne visant les communautés latinos, en particulier les électeurs portoricains de Floride et de Pennsylvanie.

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, en 2020, Bunny s’est avéré être l’artiste avec le plus de reproductions de l’année sur Spotify dans le monde.

Avec une vie aussi bien remplie, en studio ou sur scène, il semble que Benito n’ait ni le temps ni la place dans son emploi du temps pour l’amour en couple, malgré son style discret lorsqu’il s’agit d’aérer sa vie amoureuse.

En février, il a confirmé à Entertainment Weekly que sa relation de plus de 3 ans avec Gabriela Berlingeri reste stable, il a démenti les rumeurs selon lesquelles ils se seraient mariés pendant la pandémie et a assuré qu’il n’y avait pas de projet de mariage dans un avenir proche, comme il l’est. paniquer le mariage.

Un succès foudroyant, des projets professionnels à la porte, des sorties réussies, de l’inspiration, des collaborations et la présence dans sa vie d’amour l’accompagnent toujours, Bad Bunny semble célébrer de sa propre vie le nom de son album “Je fais ce qui me donne le gagne ” (” Yhlqmdlg “), car il semble que rien ne manque au chanteur et peut-être future star de la performance…