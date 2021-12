Bad Bunny présente un clip dans le style des « Simpsons »

Bad Bunny offre un concert surprenant à Porto Rico 3:09

(CNN espagnol) – Pour lancer les célébrations de fin d’année, Bad Bunny a sorti le clip de « Te Deseo Lo Mejor » en tant que personnage animé des « Simpsons ».

Contrairement à d’autres célébrités qui sont apparues dans la célèbre série animée, le clip du rappeur portoricain nous parvient ce vendredi en tant que tranche distincte de la série.

Le compte Twitter officiel des Simpsons a partagé le clip avec la légende : « Bad Bunny rassemble les Simpsons dans cette nouvelle vidéo. »

Cette année, Bad Bunny a été couronné roi des streams sur Spotify et pour la deuxième année consécutive, le rappeur portoricain se retrouve avec le titre d’artiste le plus joué sur cette plateforme au monde. Bad Bunny occupe cette place avec plus de 9,1 milliards de vues sur Spotify et est le seul artiste latin à avoir occupé cette position au cours des années consécutives.

Le Portoricain a également été reconnu dans la catégorie « Artiste de l’année » aux Billboard Latin Music Awards et deux Latin Grammy Awards dans les catégories « Meilleure chanson Rap/Hip Hop » et « Meilleur album de musique urbaine ».

Cette année, Bad Bunny, dont le nom complet est Benito Antonio Martínez Ocasio, a fait ses débuts dans la série Netflix « Narcos » en tant que personnage nommé Arturo « Kitty » Paez.