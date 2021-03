Bad Bunny remporte le premier Grammy de sa carrière avec ‘YHLQMDLG’

Bad Bunny a remporté le premier Grammy de sa carrière ce dimanche grâce à l’album YHLQMDLG, qui a remporté le prix Meilleur album pop latino ou urbain dans un gala tout à fait unique adapté aux restrictions dues au coronavirus.

« Je suis heureux, je suis très heureux, je suis très fier », dit le joueur de reggaeton dans son discours, d’abord en anglais. « Je tiens à remercier chaque personne dans le monde qui écoute ma musique, ma carrière et mes idées », a-t-il ajouté avant de se tourner vers l’espagnol.

«C’est très spécial de pouvoir réaliser des rêves simplement en faisant ce que j’aime. Obtenir une récompense pour faire ce que j’aime, c’est comme: « Ok, donne-le-moi » « , plaisanta.

La star portoricaine a prévalu dans cette catégorie pour Pause, par Ricky Martin; à Pour la première fois, de Camilo à Table pour deux, par Kany Garcia; déjà 3:33, par Debi Nova.

Bad Bunny a également été nominé avec le Colombien J Balvin et Dua Lipa pour le meilleure performance en duo ou en groupe pour Un jour (un jour). Mais ce Grammy est allé à Lady Gaga et Ariana Grande pour Pluie sur moi.

En plus de son prix, Bad Bunny était le protagoniste des Grammys depuis Il s’est produit en direct avec son compatriote Jhay Cortez interpréter la chanson Dákiti.

À l’intérieur d’un Staples Center vide à Los Angeles, en raison des limitations du coronavirus, Bad Bunny et Jhay Cortez sont entrés dans une sorte de labyrinthe de lumières bleues et violettes et de néons rappelle dans une certaine mesure une partie de la performance de The Weeknd au dernier Super Bowl.

Bad Bunny a couronné sa performance ce soir avec un mention de Porto Rico.

De plus, les réseaux sociaux ont également fait écho aux danses et à l’attention avec lesquelles Bad Bunny et Jhay Cortez a suivi la performance de Dua Lipa, qui est monté sur scène juste après eux.