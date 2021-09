Bad Bunny remporte les Billboard Awards et remporte 10 prix – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Jeudi, Bad Bunny a remporté 10 Billboard Latin Music Awards, dont chanson de l’année pour “Dákiti”, album de l’année pour “YHLQMDLG” et artiste de l’année, et en remportant ce dernier, il a fait chanter toutes les personnes présentes.

“Le vrai prix, ce sont d’autres choses que je suis très reconnaissant d’avoir, comme l’amour de la famille, l’amour de mes amis, l’amour du public, et c’est le vrai prix que je prends, je n’en ai pas besoin de plus, ” a déclaré la star de la musique urbaine portoricaine après avoir reçu le trophée des mains d’Anitta.

Bad Bunny, qui est arrivé à la cérémonie avec 23 mentions dans 13 catégories, a également triomphé dans des sections qui incluent l’artiste de l’année «Hot Latin Song»; Artiste rythmique latin de l’année, soliste et auteur-compositeur de l’année.

« Je dédie ce prix à tous les gens qui font de la musique, qui font ce qu’ils aiment et peut-être n’ont-ils pas la même exposition ou la même reconnaissance… Un jour j’étais le même, je n’étais pas le même connu et aujourd’hui Je suis ici, donc je les respecte beaucoup et je vous remercie de faire de la bonne musique », a-t-il déclaré en recevant le prix de l’album de l’année.

L’émission a été diffusée en direct sur Telemundo depuis le Watsco Center de l’Université de Miami à Coral Gables, en Floride, et a rendu hommage à Paquita la del Barrio, lauréate du prix Billboard Artistic Career, le groupe Maná, récompensé par le premier prix Billboard Icon , et Daddy Yankee, qui a reçu le prix Billboard Hall of Fame.

“Vous savez que j’ai commencé avec enthousiasme à l’âge de 15 ans… et il m’a fallu trois décennies pour comprendre qu’avec de la discipline, de la sagesse, de la détermination, on pouvait être reconnu”, a déclaré Daddy Yankee en acceptant son prix. “Je n’aurais jamais imaginé que cette discipline me donnerait les clés pour être le premier artiste urbain de l’histoire à être intronisé au Temple de la renommée du Billboard.”

Source : Cependant