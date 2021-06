Bad Religion et Alkaline Trio annoncent la reprogrammation de la tournée principale de Co

Groupe punk éminent de Los Angeles MAUVAISE RELIGION et les héros du rock culte de Chicago TRIO ALCALIN ont annoncé leur tournée en co-tête d’affiche nord-américaine reprogrammée. Initialement censé avoir lieu au printemps 2020, le trek débutera désormais le 15 octobre à Riverside, en Californie, et se terminera le 26 novembre à Los Angeles, en Californie. Les billets seront mis en vente le vendredi 25 juin à 10 h, heure locale.

“MAUVAISE RELIGION était l’un de mes premiers amours », dit TRIO ALCALIN co-chanteur/guitariste Matt Skiba. “Je me souviens exactement où j’étais la première fois que j’ai entendu ‘Souffrir’. Ils sont l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à jouer de la musique punk rock et continue jusqu’à aujourd’hui. Cette tournée va être épique à plusieurs niveaux. Nous avons fait Tour déformé et des spectacles de festival plusieurs fois au fil des ans, mais ce sera la première fois que ce n’est que nous et je ne pourrais pas être plus ravi!”

“Cette tournée est spéciale”, explique MAUVAISE RELIGION co-compositeur et chanteur Greg Graffin. “Non seulement nous célébrons le retour de la musique live, mais nous pouvons le faire avec TRIO ALCALIN, qui est un si bon groupe. [I’m] vraiment excité à ce sujet!”

Des dates de tournée:

15 octobre – Riverside, Californie – Auditorium municipal de Riverside



16 octobre – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl



17 octobre – Tempe, AZ – The Marquee Theatre



19 octobre – Austin, TX – Stubb’s Waller Creek Amphitheatre



20 octobre – Dallas, TX – Gas Monkey Live!



22 octobre – Atlanta, Géorgie – Tabernacle



23 octobre – Saint-Pétersbourg, Floride – Jannus Live!



24 octobre – Orlando, Floride – Hard Rock Café



26 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Le Fillmore



27 octobre – Norfolk, Virginie – Le NorVA



29 octobre – New York, NY – Salle de bal Hammerstein



30 octobre – Silver Spring, MD – Le Fillmore



31 octobre – Asbury Park, New Jersey – Convention Hall



03 novembre – Richmond, VA – The National



05 novembre – Buffalo, NY – Buffalo Riverworks



06 novembre – Worcester, MA – Le Palladium



07 novembre – Philadelphie, PA – Le Met



09 novembre – Pittsburgh, PA – Scène AE



10 novembre – Columbus, OH – EXPRESS EN DIRECT ! – Salle de musique intérieure



12 novembre – Détroit, MI – Le Fillmore



13 novembre – Chicago, Illinois – Rayon



14 novembre – Milwaukee, WI – Salle de bal des Eagles



16 novembre – Saint Paul, MN – Palace Theatre



17 novembre – Saint Louis, MO – La reconstitution historique



19 novembre – Denver, CO – Le Fillmore



20 novembre – Salt Lake City, UT – L’Union



22 novembre – Seattle, WA – Showbox SoDo



23 novembre – Portland, OR – Roseland Theatre



24 novembre – San Francisco, Californie – The Masonic



26 novembre – Los Angeles, Californie – Hollywood Palladium

Ayant fêté ses 40 ans l’année dernière, MAUVAISE RELIGION formé en 1980 dans la banlieue de Los Angeles. Le groupe est devenu synonyme de punk rock intelligent et provocateur de la côte ouest et est considéré comme l’un des groupes les plus influents et les plus importants du genre. MAUVAISE RELIGION a continuellement repoussé les frontières sociales et remis en question l’autorité et les croyances, armés uniquement de guitares propulsives, de rythmes de batterie chargés, de paroles réfléchies et d’une volonté éternelle d’inspirer et de provoquer quiconque veut écouter.

Le groupe sort son 17e album studio, “L’âge de la déraison”, en 2019. Le disque acclamé par la critique offre une réponse musicale fougueuse et intensément pertinente à l’époque, avec des chansons qui abordent une myriade de maladies socio-politiques, y compris les théories du complot, les rassemblements racistes, Atout, l’érosion de la classe moyenne, des faits alternatifs et plus encore. Il y a une cohérence stylistique dans le son emblématique et influent du groupe – des rythmes rapides et durs, de gros crochets et des refrains entraînants, mais chaque nouvelle chanson reste distinctive, utilisant la composition, la mélodie et les paroles pour livrer un récit unique conforme à la vision du monde humaniste de longue date du groupe.

Depuis son apparition en 1996, TRIO ALCALIN sont devenus l’un des groupes punk rock les plus progressifs et uniques de la dernière décennie, éveillant une légion dévouée de supporters passionnés avec neuf albums adorés par les fans et des tournées mondiales incessantes. La dernière sortie du groupe, « Est-ce que cette chose est maudite ? », a fait ses débuts n ° 2 sur le classement actuel des albums alternatifs, n ° 9 dans le classement des meilleurs albums actuels et n ° 68 sur le Billboard 200. L’album est à l’écoute du processus créatif des premiers jours, lorsque le groupe répétait dans un petit appartement aux abords du parc Humboldt de Chicago dans la ville natale du groupe. Produit et mixé par Cameron Webb (PENNYWISE, MOTÖRHEAD), c’est le premier TRIO ALCALIN album écrit presque entièrement en studio. Selon le groupe, le processus de création de l’album était similaire à celui de “Peut-être que je vais prendre feu” – TRIO ALCALINest le deuxième long métrage sombrement chargé.