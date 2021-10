Bad Wolves laisse tomber le clip de « If Tomorrow Never Comes »

MAUVAIS LOUPS ont sorti un clip pour la chanson « Si demain ne vient jamais ». Le morceau est tiré du troisième album du groupe, « Chers Monstres », qui sort aujourd’hui (vendredi 29 octobre) via Meilleure musique de bruit. Cela fait MAUVAIS LOUPS‘ premier album avec un nouveau chanteur Daniel « DL » Laskiewicz.

Le projet a été précédé par la sortie du premier single « Corde de sécurité » le mois dernier, qui a reçu des critiques élogieuses pour la voix puissante du chanteur. Fil audio a écrit, « DLla voix de aide à apporter une qualité montante et édifiante à la piste.

Laskiewicz s’est taillé une carrière impressionnante au cours des 15 dernières années et plus, notamment en tant que membre fondateur et guitariste principal d’un groupe de metalcore LA SOUCHE ACACIA, dont il a été membre de 2001 à 2013. Auteur-compositeur et producteur de talent, il a également travaillé sur des projets avec TOUT CE QUI RESTE, LÉGION, POUR LES RÊVES TOMBÉS et collaboré avec MAUVAIS LOUPS sur leur album studio 2019 « NATION », où la relation créative avec le groupe a commencé.

Bénéficiant d’un impressionnant 1,5 milliard de flux dans le monde, MAUVAIS LOUPS continue de croître, atteignant plus de 5 millions de flux sur toutes les plateformes pour le premier single depuis sa sortie le mois dernier.

« Si demain ne vient jamais » est une déclaration réfléchie sur le fait que quelqu’un a besoin ou non de changer sa vie, mettant en valeur le lyrisme poignant du groupe. D’autres morceaux qui vantent l’écriture de chansons créative et artistique et les hauteurs musicales du groupe dans son chapitre actuel incluent « L’été Springfield », qui explore la nécessité de passer d’une partie de votre vie à l’autre et se débat avec l’incertitude qui en découle, et <« Au milieu », une pièce musicale personnelle sur la mère et le père du guitariste du groupe Docteur Coyle. Les deux CoyleLes parents de sont décédés au cours de la dernière année, et la chanson parle de vouloir un autre moment que vous ne pouvez pas avoir et d’exprimer l’amour infini qui ne sera jamais oublié.

John Boecklin, membre co-fondateur de MAUVAIS LOUPS et le batteur du groupe, a déclaré ce qui suit à propos du nouvel album : « « Chers monstres » est un album conçu à travers une chevauchée tumultueuse de deux ans. Une balade qui représente désormais la victoire et la persévérance alors que nous célébrons sa sortie. Mettez la main sur ce disque et plongez dans notre nouveau chanteur DL. Il y a beaucoup de choses à comprendre et j’ai hâte que vous entendiez toutes ses performances sur celui-ci. »

Heureux de se connecter avec les fans, MAUVAIS LOUPS se préparent à donner vie au nouvel album sur la route l’année prochaine. ils rejoindront PAPA GARDON et HOLLYWOOD MORT-VIVANTS pour une liste de dates d’Amérique du Nord. Plus d’informations sur ces dates, lieux et billets seront annoncés prochainement. Ils sont également prêts à rejoindre TREMONTI lors de leur tournée européenne à partir de janvier, frappant les principaux marchés tels que Londres, Berlin, Milan Glasgow, et plus encore.

MAUVAIS LOUPS a annoncé la nouvelle de Laskiewiczs’ajoute au groupe via une déclaration sur les réseaux sociaux en juin. Le groupe a écrit : « DL est un formidable auteur-compositeur et chanteur, et nous pouvons affirmer avec confiance que l’album sur lequel nous travaillons, intitulé « Chers monstres », est le meilleur MAUVAIS LOUPS album à ce jour.

« DL est l’une des personnes les plus talentueuses et travailleuses que nous ayons jamais eu le plaisir de connaître. C’est un joueur d’équipe, une force créative et surtout un grand être humain qui s’intègre parfaitement à notre NB famille. C’est incroyable d’être entouré d’une énergie aussi positive et la musique que nous avons composée reflète certainement ce nouvel optimisme et cet esprit de collaboration. Ce nouvel album montre une réflexion plus cohérente et unique du groupe. Il y a beaucoup à prouver et les attentes sont grandes avec l’arrivée d’un nouveau chanteur. Et nous avons réussi. Les chansons parlent d’elles-mêmes, et si vous êtes un B »AD LOUPS fan, nous savons que vous ne serez pas déçu.

« Chers Monstres » liste des pistes :

01. Baiser Sacré



02. Ne sera plus jamais pareil



03. Corde de sécurité



04. Incendies



05. Comateux



06. Disparu



07. Sur l’affaire



08. Si demain ne vient jamais



09. Springfield Été



dix. Château de cartes



11. Classique



12. Au milieu

MAUVAIS LOUPS a percé en 2018 avec une couverture de LES CANNEBERGES frappé « Zombi ». CANNEBERGES chanteur Dolores O’Riordan était censée contribuer au morceau mais est décédée le jour où elle était censée entrer en studio.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).