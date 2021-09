Bad Wolves sortira l’album “Dear Monsters” en octobre ; Sortie du premier single “Lifeline”

MAUVAIS LOUPS sortira son troisième album studio, “Chers Monstres”, le 29 octobre via Meilleure musique de bruit. Le LP sert d’introduction officielle au nouveau chanteur principal Daniel “DL” Laskiewicz, dont l’ajout à la programmation a été annoncé par le groupe plus tôt cette année. “Chers Monstres” est précédé par le plomb simple “Corde de sécurité”, que le groupe a sorti aujourd’hui pour célébrer l’annonce de la sortie prochaine de l’album. La piste est une chanson rock épique, mettant en vedette DL comme une force vocale dynamique, donnant vie à l’urgence émotionnelle des paroles. Le groupe a également sorti le clip officiel de la chanson, qui emmène les téléspectateurs dans un voyage obsédant, donnant le ton au nouvel album et à son thème d’affronter ses démons.

Laskiewicz s’est taillé une carrière impressionnante au cours des 15 dernières années et plus, notamment en tant que membre fondateur et guitariste principal d’un groupe de metalcore LA SOUCHE ACACIA, dont il a été membre de 2001 à 2013. Auteur-compositeur et producteur de talent, il a également travaillé sur des projets avec TOUT CE QUI RESTE, LÉGION, POUR LES RÊVES TOMBÉS et collaboré avec MAUVAIS LOUPS sur leur album studio 2019 “NATION”, où la relation créative avec le groupe a commencé.

MAUVAIS LOUPS sont dirigés par le batteur John Boecklin, qui a honoré son engagement envers les fans du groupe en continuant avec le groupe lorsque le chanteur précédent, Tommy Vext, a démissionné en janvier 2021.

MAUVAIS LOUPS a annoncé la nouvelle de Laskiewiczs’ajoute au groupe via une déclaration sur les réseaux sociaux en juin. Le groupe a écrit : “DL est un formidable auteur-compositeur et chanteur, et nous pouvons affirmer avec confiance que l’album sur lequel nous travaillons, intitulé “Chers monstres”, est le meilleur MAUVAIS LOUPS album à ce jour.

“DL est l’une des personnes les plus talentueuses et travailleuses que nous ayons jamais eu le plaisir de connaître. C’est un joueur d’équipe, une force créative et surtout un grand être humain qui s’intègre parfaitement à notre NB famille. C’est incroyable d’être entouré d’une telle énergie positive et la musique que nous avons composée reflète certainement ce nouvel optimisme et cet esprit de collaboration. Ce nouvel album montre une réflexion plus cohérente et unique du groupe. Il y a beaucoup à prouver et les attentes sont grandes avec l’arrivée d’un nouveau chanteur. Et nous avons réussi. Les chansons parlent d’elles-mêmes, et si vous êtes un MAUVAIS LOUPS fan, nous savons que vous ne serez pas déçu.

« Il s’est passé tant de choses depuis Tommy quitter publiquement MAUVAIS LOUPS il y a quelques mois – et nous ne sommes pas d’accord avec la validité d’une grande partie de ce qu’il a dit publiquement sur notre séparation des chemins – mais nous préférerions ne pas regarder en arrière et nous concentrer plutôt sur ce nouveau chapitre. Et surtout, nous aimerions laisser la musique parler d’elle-même.”

Vext a initialement annoncé sa sortie de MAUVAIS LOUPS dans une version supprimée depuis Instagram en direct vidéo, insistant sur le fait qu’il a été expulsé par ses anciens camarades de groupe et maison de disques, Meilleure musique de bruit, sur ses opinions politiques conservatrices. Le chanteur a également annoncé son intention de lancer une carrière solo tout en affirmant avoir écrit une partie importante du nouveau MAUVAIS LOUPS album, faisant apparemment référence au troisième LP à venir du groupe.

Dans les mois qui ont précédé sa sortie de MAUVAIS LOUPS, Vext – qui est noir – a exprimé son soutien à l’ancien président américain Donald Trump tout en insistant sur le fait qu’il n’avait jamais connu le racisme en Amérique et que tout était “fabriqué”. En juin 2020, Vext a posté une vidéo de plus de six minutes sur Instagram dans lequel il a suggéré, sans preuve, que « Black Lives Matter » a été créé par des personnes comme Georges Soros, le survivant de l’Holocauste et milliardaire qui fait l’objet de nombreuses théories du complot de droite, ainsi que le Fondation Clinton. Il a également proposé la théorie démystifiée selon laquelle ils investissent dans “Black Lives Matter” pour profiter de la couverture médiatique. Le chanteur a déclaré qu’il avait réalisé la vidéo “après des semaines de recherches et d’entretiens avec des journalistes indépendants, des militaires, des professionnels de l’industrie du divertissement, un virologue et de nombreux anciens démocrates”.

MAUVAIS LOUPS guitariste Docteur Coyle s’est ensuite rendu sur ses réseaux sociaux pour « s’excuser auprès de toute personne blessée » par Tommycommentaires de et d’offrir son point de vue sur ce qu’il a appelé une « distraction » de MAUVAIS LOUPS‘ message d’« inclusion et positivité ».

MAUVAIS LOUPS a percé en 2018 avec une couverture de LES CANNEBERGES frappé “Zombi”. CANNEBERGES chanteur Dolores O’Riordan était censée contribuer au morceau mais est décédée le jour où elle était censée entrer en studio.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).