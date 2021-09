Badalona et Lleida Esportiu se partagent les points après leur égalité à deux

12/09/2021 à 20:02 CEST

Les Badalona et le Lérida ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le État municipal de Badalona. Les Badalona voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Èbre par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lleida Esportiu a dû se contenter d’un match nul à un contre le Imbécile. Après le match, l’équipe Badalonese est seizième après la fin du match, tandis que le Lleida Esportiu est douzième.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Lleida Esportiu, qui en a profité pour ouvrir le score avec une pénalité maximale de Colau à la minute 9. Cependant, le Badalona réagi dans le concours en mettant le 1-1 grâce à un but de Ferran Brugué à la minute 18. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a pris l’avantage avec un but de Diego Garzon à la minute 30. L’équipe Badalonese a égalisé grâce à un but de Toni à la 33e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-2.

En deuxième période, les deux Badalona et le Lérida ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (2-2).

L’entraîneur de la Badalona a donné accès à Pitou, Alvaro Muniz, Jairo Carcaba, Joël Tolède et Galdon pour Onwu, Ferran Brugué, Toni, Jaume pascual et Cristian Marquez, Pendant ce temps, il Lérida a donné le feu vert à Allvaro, Juwara, Alpha Bagayoko et Quim Araujo, qui est venu remplacer Neesken, Pereira, Joanet et Sanku.

L’arbitre a averti par un carton jaune de N’diaye et Roger par le Badalona déjà Pereira, Yasser et Vincent par l’équipe ilerdense.

En ce moment, le Badalona est laissé avec un point et le Lérida avec un côlon.

Le lendemain le Badalona sera mesuré avec le Espanyol B, tandis que l’équipe ilerdense jouera son match contre le CE Europe.

Fiche techniqueBadalona :Álex Sánchez, Algisí, Xavi Molina, Roger, Cristian Márquez (Galdon, min.76), Toni (Jairo Cárcaba, min.65), N’diaye, Ferran Brugué (Álvaro Muñiz, min.65), Martínez, Jaume Pascual ( Joel Toledo, min.76) et Onwu (Pitu, min.52)Lérida Esportiu :Víctor Vidal, Figueras, Pereira (Juwara, min.65), Neeskens (Alvaro, min.46), Diego Garzón, Yasser, Joanet (Alpha Bagayoko, min.85), Colau, Monterde, Sanku (Quim Araujo, min.85) ) et VicenteStade:État municipal de BadalonaButs:Colau (0-1, min. 9), Ferran Brugué (1-1, min. 18), Diego Garzón (1-2, min. 30) et Toni (2-2, min. 33)