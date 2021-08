Bade Achhe Lagte Hain 2 d’Ekta Kapoor avec Nakuul Mehta et Disha Parmar sera lancé le 30 août

La série sera le deuxième feuilleton pour Mehta et Parmar ensemble comme ils ont été vus plus tôt dans Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara.

Le feuilleton télévisé Superhit de Sony Television Bade Achhe Lagte Hain sortira sa deuxième saison d’ici la fin de ce mois. La série devrait être lancée sur Sony Television à partir du 30 août et sera diffusée du lundi au vendredi à 20 heures, a rapporté l’Indian Express. La série qui avait conquis le cœur non seulement du public familial, mais aussi d’une section de critiques pour son look subtil et élégant lors de la première saison, misera cette fois sur deux nouveaux visages : Nakuul Mehta et Disha Parmar. Dans la promo publiée par Sony Television jeudi, le public a un aperçu de ce que la série va se dérouler. Dans le rôle de Ram et Priya, Mehta et Parmar forment un couple qui s’est marié dans une configuration arrangée et a une vision différente de la vie, mais finit par tomber amoureux l’un de l’autre.

Dirigé par Ekta Kapoor, sans doute le producteur de séries télévisées le plus titré, le thème de l’émission est la représentation de l’amour moderne et de la solitude urbaine. S’adressant au public familial fidèle, le thème principal de l’émission est le développement progressif et organique de l’amour dans un mariage arrangé. Bien que le scénario ressemble à la première saison où Ram Kapoor et Sakshi Tanwar (les protagonistes principaux) venaient d’horizons complètement différents et sont tombés amoureux, ce serait une tâche ardue pour Mehta et Parmar de remplacer des acteurs chevronnés comme Kapoor et Tanwar.

Mehta avait récemment partagé qu’il avait pris une sorte de congé sabbatique de la télévision seulement pour être attiré par l’idée de jouer le rôle principal dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Il a partagé qu’il avait énormément aimé la première saison qui avait gagné le cœur de beaucoup, y compris ses parents. Parmar espérait également que le public obtiendrait une connexion instantanée avec la saison 2 de la série, comme il s’est attaché à la première saison. La série sera le deuxième feuilleton pour Mehta et Parmar ensemble comme ils ont été vus plus tôt dans Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara.

