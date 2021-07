Badflower sortira l’album “This Is How The World Ends” en septembre

Certifié Or, élevé à Los Angeles et basé à Nashville MAUVAIS FLEUR siphonne le stress, l’insomnie, le sexe, la tristesse, la manie, la douleur et la vérité dans des hymnes alternatifs révélateurs. Chanteur/guitariste Josh KatzLes confessions frémissantes de s’infiltrent dans une distorsion culminante et, comme toute bonne ruée, il vous en faut plus. Ils livrent cette ruée sur leur deuxième offre complète à venir, “C’est ainsi que le monde se termine”, dont la sortie est prévue le 24 septembre via Grande Machine/John Varvatos Records. Le clip officiel du premier single du disque, “Famille”, peut être vu ci-dessous.

La beauté naît de l’inconfort. La seconde où nous nous tortillons à l’énoncé d’une parole ou à l’écho d’un accord de guitare est le moment où nous découvrons nos limites et, peut-être, faisons un changement dans nos vies. MAUVAIS FLEUR n’ont pas peur de mettre quelqu’un mal à l’aise. Composé de Katz, Joey Morrow (guitare solo, choeurs), Alex Esprit (basse) et Antoine Sonetti (tambours), MAUVAIS FLEUR continuer à consacrer corps, sang, esprit et âme à leur art.

“Famille” plane au-dessus d’un battement de tambour menaçant alors que Katzla voix de rompt à peine un murmure. Une guitare claire brille à travers la ligne de basse alors qu’il avoue, “l’affection me rend nauséeux, crois-moi, je ne veux pas de ça”, avant une expiration de catharsis déformée, “Parce que je t’ai laissé tomber, et j’ai perdu la tête… Qu’est-il arrivé à cette famille ?”

Avec une vidéo poignante accompagnant le morceau, Katz met sa dynamique familiale sous un microscope pour le monde à disséquer. Réalisant la vidéo, il laisse le spectateur découvrir des scènes intimes d’une enfance heureuse qui se transforme en solitude.

Exprimant ses sentiments derrière le morceau qu’il a écrit, Katz explique : “Cette chanson est très importante pour moi. J’ai passé beaucoup d’années de ma vie à essayer de comprendre certaines qualités de moi-même. Pourquoi je m’éloigne constamment des personnes auxquelles je tiens le plus. Pourquoi interagir avec ma famille si inconfortable en tant qu’adulte. Pourquoi les actes de gentillesse les plus simples ou les mots d’affirmation me semblent être des tâches impossibles que je préfère simplement éviter. Je suis une personne extrêmement empathique, mais je ne montre que ce côté de moi-même aux étrangers parce que la vulnérabilité réelle est trop … vulnérable. Cette insécurité fait de moi une personne égoïste et solitaire que je ne veux pas être. Il est beaucoup plus facile de jouer le rôle de victime et de blâmer les autres, le stress, les traumatismes de l’enfance, etc. plutôt que d’admettre que je suis responsable pour ça. C’est moi qui dois des excuses. J’ai laissé les choses se gâter. Je ne sais toujours pas exactement comment y remédier, tout ce que je sais faire, c’est exprimer ce que l’on ressent à travers la musique. Pour l’instant… Ça va être impossible pour moi de ne pas y faire face maintenant que la chanson est sortie pour toute ma famille à entendre. Ce qui est terrifiant, mais c’est ce qui doit arriver. J’ai 30 ans, j’ai fini par m’occuper de ma merde.

“J’espère que la chanson aidera quelqu’un d’autre avec des problèmes similaires à chaque extrémité. Comme moyen de démarrer la conversation ou même simplement d’inspirer les gens à être un peu plus attentifs aux personnes que nous aimons et qui nous aiment. Surtout maintenant en ces temps incroyablement divisés . Nous pourrions tous utiliser un rappel. Les familles et les amitiés sont si importantes. “

Après avoir formé à Los Angeles en 2014, MAUVAIS FLEUR a abandonné deux EP avant d’envoyer des ondes de choc dans le rock avec son premier long métrage en 2019, “D’accord, je suis malade”. Fil audio l’a salué parmi les “50 meilleurs albums rock de 2019”, tandis que les singles “Le bouffon”, “Héroïne” et “Fantôme” a sauté au n ° 1 à la radio rock. Sans oublier que ce dernier a décroché une certification or de la RIAA et gagner comme Prix ​​de la musique iHeartRadio “Chanson rock de l’année.” En cours de route, ils ont été acclamés par Nylon, Presse alternative, Connexion Musique et Sous-flux magazine et joué le “Le Late Late Show avec James Corden” aussi bien que “Dernier appel avec Carson Daly”. Ils sont l’acte rare qui peut enflammer une foule à Kaboo Del Mar ou alors Temple Sonique en plus de partager les factures avec des gens comme CAGE L’ELEPHANT, FANTÔME, RIEN DE PLUS, BRISÉ, JARDIN DU SON, et beaucoup plus. Jusqu’à présent, ils ont également rassemblé plus de 280 millions de flux et comptent.



