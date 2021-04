Badger DAO s’intègre aux Fireblocks de la passerelle DeFi institutionnelle

Dans un article de blog publié aujourd’hui, le protocole de finance décentralisée (DeFi) Badger DAO a annoncé une intégration prochaine avec Fireblocks, une rampe d’accès au stockage, à la gestion et à la gestion d’actifs numériques DeFi pour les investisseurs institutionnels.

«Nous sommes ravis d’annoncer un partenariat stratégique entre Fireblocks et BadgerDAO pour permettre à leurs plus de 200 clients institutionnels de détenir en toute sécurité les actifs de Badger sur leur plate-forme et de faire fonctionner leur Bitcoin via le protocole Badger», lit-on dans l’article.

Le fondateur de BadgerDAO, Chris Spadafora, a déclaré que l’intégration contribuera à rendre les coffres-forts et les produits de Badger plus accessibles aux investisseurs institutionnels, et pas seulement à la foule de détaillants DeFi:

«Notre intention est d’aider davantage les détenteurs institutionnels de Bitcoin à défi. Les contrats intelligents Badger étant facilement intégrés par quiconque / entreprise sans notre permission, nous prévoyons que de nombreuses autres entreprises centralisées desservant le marché institutionnel seront alimentées par Badger. »

Fireblocks a d’abord offert un accès institutionnel à DeFi via une intégration avec le marché monétaire Compound en mars 2017. Depuis lors, il a intégré une autre douzaine de protocoles, y compris des piliers comme Synthetix et Aave. Les clients comprennent d’importants fonds de crypto-monnaie tels que Parafi Capital et Galaxy Digital.En mars, la société a levé 133 millions de dollars lors d’un cycle de financement dirigé par BNY Mellon.

Interrogé sur l’augmentation de la valeur totale verrouillée que Badger pourrait voir en raison de son ajout à la liste exclusive des protocoles, Spadafora a refusé de spéculer mais a souligné la portée et la clientèle de Fireblocks pour donner une idée d’un plafond possible.

«Il est difficile de savoir exactement quelle bosse TVL nous allons voir, mais ils ont 200 clients institutionnels qui ont 400 milliards de dollars en transfert / garde sur leur plate-forme.»

Le processus de développement commercial réunissant le DAO et le fournisseur d’infrastructure était inhabituel. Spadafora a déclaré à Cointelegraph qu’un membre de la communauté avait facilité une intro entre Fireblocks et l’équipe principale de Badger DAO. S’il n’est pas inhabituel pour la communauté de «relancer» les efforts BD avec d’autres protocoles DeFi, c’est l’une des instances les plus en vue d’un DAO travaillant avec un acteur institutionnel à ce jour.