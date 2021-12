BADGER plante à plus de 22% après le vol de 0,3 million de fonds d’utilisateurs

DéFi

BADGER plante à plus de 22% après le vol de 120,3 millions de dollars de fonds d’utilisateurs

Le prix du jeton BADGER a perdu plus de 22% de sa valeur pour chuter à 21,32 $ alors que le protocole de finance décentralisée (DeFi) BadgerDAO a été victime d’un piratage jeudi.

BadgerDAO se concentre sur la création de produits pour amener Bitcoin à DeFi et fournir un rendement sur le principal actif cryptographique. Le protocole contient 1,1 milliard de dollars d’actifs cryptographiques verrouillés (TVL).

« Badger a reçu des rapports de retraits non autorisés de fonds d’utilisateurs », a confirmé l’équipe BadgerDAO sur Twitter.

« Alors que les ingénieurs de Badger enquêtent à ce sujet, tous les contrats intelligents ont été suspendus pour empêcher d’autres retraits. Notre enquête est en cours et nous publierons de plus amples informations dès que possible », a ajouté l’équipe.

Le chercheur en sécurité PeckShield a rapporté qu’un total de 120,3 millions de dollars impliquant 2,1k BTC et 151 ETH avaient été volés dans le protocole. Un utilisateur a perdu jusqu’à 900 BTC dans cet exploit.

L’attaque aurait été effectuée via le front-end de BadgerDAO, et selon un administrateur du canal Discord du projet, la clé API de Cloudflare aurait pu être compromise.

je pense qu’il est assez difficile d’éviter les attaques frontales pour l’utilisateur moyen (attaque récente de blaireau) vous devez avoir un certain niveau de paranoïa pour rechercher chaque transaction et malheureusement je pense que je vais devoir être un peu plus diligent et ralentir pour commencer à le faire – 찌 G 跻 じ ( , 𝙎𝙚𝙣𝙥𝙖𝙞 ) (@DegenSpartan) 2 décembre 2021

À la lumière de l’exploit, il est important que les utilisateurs fassent attention aux adresses et au montant des différents jetons qu’ils approuvent.

