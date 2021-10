Badillo va pour une autre victoire; petite soirée boxe à Neza

in

Samedi soir, au Rivera Social Events Hall, à Neza, aura lieu une soirée de boxe avec quatre duels professionnels, où le combat vedette mettra en vedette Érik Badillo contre Diego Hernández, six chapitres de la division des poids mouches.

Badillo, qui est actuellement le champion national des jeunes poids mouche, est un favori pour vaincre son adversaire, il s’est donc déclaré en parfait état. De son côté, Diego tentera d’imposer sa boxe pour donner la cloche et remporter la victoire.

Lors de la cérémonie de pesée, les deux boxeurs n’ont eu aucun problème à marquer un poids identique de 50 500 kilogrammes.

Et dans des duels en quatre épisodes, dans lesquels de nombreux coups et émotions se profilent à l’horizon : Ismael Vargas fait ses débuts dans la boxe payante pour affronter Eduardo Domínguez, pesant 60 kilos ; Manuel Rosas affrontera le également débutant Gabriel Santos, dans les 62 kilos; Dans l’initiale, à sept heures du soir, le physicien Javier Velarde et Diego López seront tirés au sort, en soixante kilos.