Badminton | Jeux Olympiques : le miracle de Kevin Cordn : mener le Guatemala à se battre pour le bronze

Mis à jour le 01/01/2021 – 16:49

“Je m’amuse juste. C’est un honneur de jouer ici avec tous ces bons joueurs, que l’on ne voit que sur Internet. Et quand on a l’opportunité de jouer avec eux, ça fait vraiment du bien.” Kevin Cordn (Guatemala, 1986). Le Guatémaltèque, numéro 59 mondial, est devenu la sensation de l’équipe masculine de badminton.

Cordon est entré en demi-finale après avoir battu le Sud-Coréen Heo Kwang-hee, honteux en tant que n ° 1 Kento Momota. Pour la première fois, un athlète latino-américain a atteint la lutte pour les médailles. Ce n’était pas le seul exploit au Guatemala : Luis Martnez nage la finale du 100 mètres papillon. Il a été le premier centraméricain parmi les huit meilleurs dans une épreuve de natation olympique.

Dan Andersen, deuxième au classement mondial et troisième en Ro 2016, a arrêté son chemin pour l’or. Cordn se bat maintenant pour le bronze contre l’Indonésien Anthony Sinisuka Ginting, cinquième mondial. “Je suis proche d’une médaille, mais Je n’y pense pas, parce que je ne veux pas que mon esprit soit comme ça, car sinon, mes jambes ne fonctionneront pas et surtout je n’apprécierai pas le jeu et je pense que cela a été la clé de ces matchs : profiter de chaque point », a-t-il déclaré après avoir perdu contre Andersen.

Le Guatemala a vibré ces jours-ci avec Cordón. Ses options de médailles ont toujours été sur Erick Barrondo, qui cherche à Tokyo pour monter sur le podium comme il l’a fait à Londres 2012 (c’était l’argent, le seul métal olympique de l’histoire pour le Guatemala). “Nous venons d’un continent où le badminton n’est pas connu. C’est très difficile de s’entraîner, c’est difficile de faire des tournois. C’est pourquoi il y a cette union de tous les Latinos en ce moment, car nous réalisons que quel que soit le pays d’où nous venons ou les limites, le joueur latino a du talent “, a déclaré Cordón.

Le Le Guatémaltèque, 34 ans, dispute ses quatrièmes Jeux. Débuts à Pékin 08. La mauvaise expérience des Jeux de Rio a été levée. Il s’est blessé lors de son premier match. Il a perdu et a ensuite été contraint de se retirer du tournoi.

Comme presque tous les enfants, son lien avec le sport venait du football. Le nom le menait déjà vers le bal. Son père a choisi Kevin parce qu’il était fan du footballeur anglais Kevin Keegan. Cordon voulait être un olympien. “En football ce serait impossible pour moi, en badminton j’ai vu que j’aurais mes chances”, se souvient-il.

Il a commencé à jouer à l’âge de 11 ans. Champion national et régional a été proclamé. Les tournois internationaux et les concentrations en Europe sont arrivés. En 2006, il a remporté l’or aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes. L’année suivante, la médaille d’argent a été suspendue aux Jeux panaméricains. “C’est difficile de s’entraîner. Mes amis m’aident. La plupart de mes entraînements se font à trois contre un”, dit-il.

A Pékin je suis le témoin de Kenneth Erichsen, olympien en badminton pour le Guatemala à Atlanta 96, et Pedro Yang (Athènes 2004). A Londres, il était le porte-drapeau. Il a remporté la première victoire d’un joueur de son pays dans un tournoi olympique. Il est tombé en huitièmes.

En 2013, il a subi un coup dur : la mort de son frère Marvin à 26 ans dans un accident de voiture. Depuis, à chaque fois qu’il gagne un match, il s’agenouille sur le court et pointe ses doigts vers le ciel. Il s’est également remis d’une grave blessure au genou qui l’a presque conduit à la retraite après les Ro Games. En 2017, il rejoint à nouveau le sélectionneur indonésien Muamar Kadhafi avec qui il est venu se battre pour le bronze à Tokyo.