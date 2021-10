Badosa, de la dépression au bonheur des baisers

18/10/2021 à 19:25 CEST

Lundi matin en Espagne, alors que la plupart d’entre nous dormaient, Paula Badosa, à 23 ans, vient d’avoir 23 ans le 15 novembre, a enterré ses derniers démons. Cette catalane née à Manhattan, où ses parents Josep et Mireia avaient émigré pour se frayer un chemin dans le monde de la mode, est entrée dans l’histoire sur le court central du Tennis Garden à Indian Wells, une petite ville de l’état de Californie regorgeant de millionnaires et où le revenu par habitant est de 75 000 $.

Badosa est devenu le première femme espagnole à conquérir ce tournoi après un duel épique contre la Biélorusse de 32 ans Victoria Azarenka par 7-6 (5), 2-6 et 7-6 (2), et 3 heures et 4 minutes d’un échange de coups angoissant. Ni Arantxa Sánchez-Vicario, ni Conchita Martínez, ni Carla Suárez, ni Garbiñe Muguruza & mldr; aucun d’entre eux n’avait réussi ce prestigieux Masters 1000, considéré comme le « cinquième Grand Chelem » au monde.

Le joueur de tennis espagnol, après avoir transmis tout au long du tournoi une cours de tennis solide et énergique, n’a pas pu contenir après la fin les larmes. Des larmes de bonheur, enfin. Elle avait stoïquement enduré les souvenirs flous qui, dans le passé, l’avaient conduite au désespoir et à l’idée de briser le racket pour toujours. Avant Azarenka, qu’il suivait adolescent à la télévision, il parvenait à garder son sang-froid, son esprit calme et à ne baisser les bras à aucun moment.

Alors qu’elle embrassait joyeusement le trophée d’Indian Wells, son passé, comme un « feedback » étincelant, a éclaté devant elle. Son départ de New York à l’âge de 7 ans et son arrivée dans la charmante ville de Gérone de Begur. Ses premières raquettes au Club Tennis d’Aro. Son transfert à Valence, à l’âge de 14 ans, à Tenisval avec José Altur et Pancho Alvariño. Son retour à Barcelone et son triomphe en junior à Roland Garros en 2015.

PROMESSE MANQUÉE

Son talent était sur toutes les lèvres et son avenir en tant que grande promesse et star du tennis semblait n’être qu’une question de temps. Mais son éclosion n’est pas venue. Il a commencé à accumuler défaite après défaite. Tout était désagréable. Sa tête n’était pas prête. Des problèmes physiques la pesaient. Il s’est juste alimenté avec de la pression et plus de pression. Les matchs, les tournois, et Paula Badosa, celle que tout le monde avait identifiée comme une star prometteuse, non seulement ne brillaient pas, mais sa lumière et son jeu étaient éteints.

L’anxiété et la dépression l’ont plongée dans un puits profond. J’ai pleuré tous les jours. Il avait même peur de marcher sur une piste. Loin d’apprécier le tennis, il a souffert. Il a concouru saisi. Son angoisse a éclaté et est devenue publique.

Elle a touché le fond et c’est alors qu’elle a eu la force d’arrêter de vivre à genoux et abattue. C’était un jouet cassé. Et, après deux ans de traversée du désert, en 2018, le technicien Xavier Budó l’a sauvée du trou noir sombre qui l’avait englouti. Cela lui a permis de reprendre confiance en lui, de croire en elle et de reprendre la raquette avec détermination. Il a modifié ses entraînements, son alimentation, sa discipline… et surtout sa mentalité. Le tennis n’était plus son ennemi ; il était son grand allié.

LA RENAISSANCE

Badosa souriait à nouveau sur les pistes. Il atteint une certaine stabilité dans son jeu et passe de la position 247 à la 143e au classement mondial. En 2019, elle tombe au premier tour à l’Open d’Australie, elle ne parvient pas à vaincre le précédent à Roland Garros, elle tombe au premier tour à Wimbledon, au premier tour de l’US Open, mais, malgré tout, elle atteint la 101e place dans la WTA.

En 2020, il a arrêté de s’entraîner avec Xabi Budó cherchant à abandonner les tournois ITF pour la WTA et à relancer sa carrière professionnelle. Pour cela allez à Javier Martí, qui la façonne en tant que joueur. De sa main il allait conquérir ses meilleurs résultats et donner un élan notable à sa carrière sur le circuit. Je commencerais ce 2021 en tant que numéro 70 dans le monde. Il chuterait à nouveau au premier tour de l’Australie, il atteindrait le deuxième tour au Miami Masters, les demi-finales à Charleston et Madrid, il savourerait les quarts à Roland Garros et il quitterait les quarts des Jeux Olympiques de Tokyo dans un fauteuil roulant d’un coup de chaleur.

Paula allait donner une nouvelle direction à sa carrière en quittant Martí l’été dernier. Il semblait que cette pause pourrait décentraliser la joueuse de tennis espagnole et mettre fin à la séquence montante qu’elle menait. Mais Indian Wells viendrait. Et enfin, la Paula Badosa qui promettait tant est apparue. Et, heureusement, il sourit…