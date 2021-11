Badosa et Muguruza entrent dans l’histoire lors de la finale de la WTA

15/11/2021 à 13:15 CET

Les joueurs de tennis catalans, Paula Badosa, et les hispano-vénézuéliens, Garbiñe Muguruza, continueront d’entrer dans l’histoire des finales WTA et se rencontreront en demi-finale. C’est le premier que deux athlètes espagnols atteignent les demi-finales dans la même édition dans l’histoire de la compétition après s’être débarrassé d’Iga & Sacute; wi & aogon; tek et Anett Kontaveit, respectivement.

Avec la victoire des deux en quart de finale et la confrontation directe, L’Espagne assure une présence en finale du championnat : Paula Badosa ou Garbiñe Muguruza affronteront Aryna Sabalenka ou Maria Sakkari en grande finale, en quête de leur premier titre.

2 – @paulabadosa 🇪🇸 et @GarbiMuguruza 🇪🇸 seront les premiers joueurs de tennis espagnols de l’histoire à disputer une demi-finale dans la même édition #WTAFinals. Fierté @ WTAFinals #muguruza #PaulaBadosa pic.twitter.com/AvCfzsvCVF – OptaJuan (@OptaJuan) 15 novembre 2021

Le joueur de tennis barcelonais, né à New York, commence comme un favori : Avec huit victoires consécutives, elle est beaucoup plus en forme que la Vénézuélienne hispanique, qui a connu trois défaites lors de ses six derniers matches officiels.. L’expérience de cela, cependant, peut être un facteur décisif dans une demi-finale d’un tournoi majeur.

Garbiñe ou Muguruza, il ne peut y en avoir qu’un

Les deux joueuses de tennis espagnoles ont coïncidé du même côté de la table et une seule aura l’opportunité de disputer la grande finale et d’aspirer au premier titre WTA Finals de sa carrière sportive. Sans aucune marge d’erreur, Paula Badosa, actuellement numéro 10 mondiale à seulement 24 ans, est le premier grand rendez-vous de sa carrière sportive..

L’espagnole-vénézuélienne, pour sa part, en tant que numéro 5 de la raquette mondiale, a vécu un 2021 de hauts et de bas constants et ne démarre pas comme favorite, puisqu’elle sait déjà ce que c’est que de perdre dans cette édition 2021 du Finales WTA. L’expérience peut cependant être déterminante : le tennisman compte deux tournois du Grand Chelem (Roland Garros 2016 et Wimbledon 2017).