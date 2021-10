Badosa jouera le titre contre Azarenka

16/10/2021 à 10h34 CEST

Paula Badosa contre Victoria Azarenka

Dimanche, 19h00

Paula Badosa disputera sa deuxième finale du parcours ce dimanche et ce sera le plus important de votre carrière sportive. Peut-être que depuis qu’il a remporté le Roland-Garros junior en 2015, il n’en avait pas joué un d’une telle importance. Ce sera le soi-disant cinquième Grand Chelem et contre une joueuse de tennis avec une longue histoire comme la Biélorusse Victoria Azarenka.

Badosa, quoi Il n’a renoncé qu’à un set en route vers cette finale et qui a éliminé Ons Jabeur par un doublé 6-3 en demi-finale, est au sommet de sa carrière, avec une année spectaculaire au cours de laquelle il a signé son premier titre à Belgrade, cinq demi-finales et les quarts de finale à Tokyo et Roland Garros.

Le titre serait le moyen de terminer la saison Et, comme cela s’est déjà produit en demi-finale, elle ne sera pas favorite pour le match. Le quota espagnol est [2.15], tandis que celui de son rival descend au [1.73]. La plus grande expérience d’Azarenka, qui a remporté ce titre en 2012 et 2016, fait du Biélorusse un favori, mais ce n’est pas un frein pour penser à la victoire des Espagnols.

Badosa a toujours très bien réagi à ces situations grâce à son talent et il n’y a aucune possibilité de rétrécir s’il a déjà atteint ce point. Ce sera un match très serré et dans lequel plutôt que de rester sur la victoire de l’un des deux, sachant à quel point cela va être disputé, nous préférons parier qu’il y a plus de 21,5 jeux à [1.73].