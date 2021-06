Badosa, la grande révélation de la saison

05/06/21 à 21:58 CEST

Cristina Moreno

La campagne sur terre battue de Paula Badosa Cette saison est à encadrer, avec une séquence de 11 victoires en 12 matchs joués et après avoir remporté son premier titre WTA il y a quelques jours à peine à Belgrade.

Son dernier match à Roland-Garros confirme l’excellent travail qu’il a fourni jusqu’à présent cette année. Et c’est qu’avec sa victoire contre Ana Bogdan (2-6, 7-6 (4), 6-4), elle a non seulement atteint la huitième place, son sommet dans ce Grand Chelem, mais s’est aussi hissée parmi les favorites à soulever le titre sur la poussière d’argile de Paris. Un match digne des plus grands, tirant épique pour vaincre un premier set contre et soulevant un ballon de match pour vaincre et gagner facilement le troisième set. Près de trois heures de tennis de haut niveau et de bataille totale. « J’ai fait beaucoup de travail mental, car ce vendredi a été une montagne russe d’émotions, tu perds le premier set, le deuxième tu gagnes en souffrant… & rdquor ;, a déclaré le joueur né à New York il y a 23 ans. après ce duel.

Une rencontre qui place Badosa, numéro 35 au classement mondial, déjà troisième favorite pour la couronne après Iga Swiatek et Serena Williams, respectivement neuvième et huitième du classement WTA, en l’absence d’autres grandes aspirantes comme Naomi Osaka, qui a quitté le tournoi après un désaccord avec l’organisation en raison des rencontres avec la presse.

Afin de Badosa, cette comparaison avec les grands noms du circuit est inattendue. “Je suis marrant qu’ils me disent ça, c’est vrai que j’ai fait un bon dirt tour, mais on parle du plus grand de l’histoire (Serena) et d’un autre qui a gagné un Grand Chelem et un Masters 1000 & rdquor ;, il admit.

Désormais, un nouveau défi s’offre à la joueuse de tennis espagnole, celle de dépasser son plafond à Roland Garros. Le premier obstacle sera aujourd’hui avec un duel contre Markéta Vondrousová, numéro 21 au classement et finaliste à Roland Garros 2019. Pour Badosa, la Tchèque « est une grande joueuse de tennis, très intelligente et elle va beaucoup exiger de moi sur le plan émotionnel et tactique & rdquor ;.