Badosa, première victoire espagnole à Roland-Garros

30/05/2021 à 13:59 CEST

.

Paula Badosa a signé ce dimanche la première victoire espagnole dans l’édition 2021 de Roland Garros, en battant l’Américain Lauren Davis 6-2 et 7-6 (3) en 1 heure et 40 minutes.

Dans la lignée du bon tennis qui s’est développé ces dernières semaines, l’Espagnol de 23 ans il était énergique à ses retrouvailles avec un tournoi dans lequel lors de la dernière édition, il a fait un saut de qualité, atteignant les huitièmes de finale.

En témoigne son récent triomphe au tournoi de Belgrade, qui l’a fait atterrir à Paris avec l’ambition de faire quelque chose d’important.

Propulsé dans le groupe des 50 meilleurs du classement, Badosa affronte cette édition de Roland Garros en tête de série, numéro 33, ce qui peut rendre votre photo un peu plus facile.

Pour commencer s’est débarrassé de davis, 86 mondial à 27 ans, qui lui a résisté au départ des deux manches. Dans le premier, après 2-2, les Espagnols ont disputé six matchs consécutifs, pour s’inscrire au set et entrer dans le suivant avec domination. Bien que Davis égalait 2 et le duel était équilibré à résoudre dans un match de bris d’égalité qui est tombé du côté des Espagnols.

Son prochain rival sera le Monténégrin Danka Kovinic, 62 mondiales de 26 ans, ou encore la Française Clara Burel, invitée par les organisateurs.