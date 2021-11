Badosa reconnaît que l’altitude de Guadalajara sera un grand défi

09/11/2021 à 23:59 CET

.

L’Espagnole Paula Badosa, dixième au classement ATP, a reconnu que la haute altitude de Guadalajara au-dessus de la mer, 1 566, sera un défi pour les joueuses de la finale d’Akron WTA, un tournoi dans lequel elle considère qu’il n’y aura pas de favoris.

« C’est difficile de s’adapter à la hauteur, la balle vole beaucoup, vous perdez le contrôle. Nous, les joueurs de tennis, sommes habitués à avoir le contrôle et ici vous le perdez un peu; j’essaie de m’adapter, d’ajuster les coups et de ne pas trop précipiter, » il a dit.

Badosa a été l’une des révélations de la saison 2021 avec le triomphe à Indian Wells qui l’a propulsé dans le top 10 mondial.

« Maintenant, c’est un rêve devenu réalité; après Abu Dhabi mon entraîneur m’a dit que si je gardais le niveau de jeu, je pourrais être entre 30 ; J’ai dit que c’était impossible et maintenant je suis numéro 10, que puis-je dire », a-t-il déclaré.

Lors des finales d’Akron WTA, l’Espagnole fera ses débuts mercredi prochain contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième joueuse de tennis au monde, qu’elle a décrite comme une adversaire difficile à laquelle elle est préparée.

« Je suis excité, motivé, je veux jouer pour rivaliser avec les meilleurs; Je commencerai par un match difficile contre Sabalenka ; Je sais ce que je vais trouver, une bonne pierre », a-t-il admis.

Ne voit pas un favori clair

Cependant, Paula a indiqué que le tournoi a la porte ouverte aux huit joueurs, qui sont à égalité.

« Il n’y a pas de favori, c’est un tournoi de trois matchs et tout peut arriver en demi-finale ; Ce ne sera pas une surprise si huit bat un car le niveau est égal », a-t-il ajouté.

Evoquant sa compatriote Garbiñe Muguruza, cinquième au classement mondial, il a admis que sa joueuse de tennis était un modèle et maintenant il aime partager avec elle le tournoi parmi les meilleurs du monde.

« J’ai grandi en voyant Garbiñe au cours des cinq ou six dernières années; j’ai dit que je voulais gagner ce qu’elle a fait. Je ne suis pas à ce niveau, mais je me rapproche et c’est un honneur de partager avec elle », a-t-il déclaré. .

L’appel final des enseignants débutera mercredi lorsque Muguruza fera ses débuts contre la Tchèque Karolina Pliskova, quatrième du classement.