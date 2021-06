Badosa revient pour s’accrocher à Roland-Garros

04/06/21 à 21:39 CEST

L’Espagnol Paula Badosa est revenu d’un duel difficile contre le Roumain Ana Bogdan, qui avait une balle de match, pour finir par s’imposer 2-6, 7-6 (4) et 6-4 en 2 heures et 51 minutes pour accéder aux huitièmes de finale à Roland Garros pour la deuxième fois consécutive.

À 23 ans, la New-Yorkaise a remporté l’un des matchs les plus difficiles de sa carrière contre la 102e du classement, 28 ans, qui a disputé un match bien au-dessus de ce niveau.

Bogdan, 28 ans, a surmonté le premier tour après avoir battu une joueuse sauvée du tour de qualification et n’a pas eu à jouer le second, puisqu’elle a bénéficié du retrait de la Japonaise Naomi Osaka, avec des problèmes psychologiques et après avoir provoqué une grande polémique pour son refus de répondre à la presse.

Badosa appris à survivre contre un rival féroce, qui a fait un jeu énorme, solide du fond du terrain, des jambes rapides pour atteindre toutes les balles, qui a fini par mettre Badosa au bord de la folie.

Ainsi la première manche s’est échappée facilement et dans la seconde, plus égale, il a eu des moments de tension, il a ramé à contre-courant et a dû soulever un ballon de match au onzième jeu pour forcer le bris d’égalité, dans lequel il a gagné.

Dans le troisième match, les nerfs étaient constants, tout comme les alternatives, même si finalement ce sont les Espagnols qui ont repris le match.

Sa rivale pour une place en quarts de finale, la première à disputer un Grand Chelem, sera la Tchèque Marketa Vondrusova, 20e favori, qui a battu le Slovène Polona Hercog par 6-3 et 6-3.