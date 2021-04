Badosa surpasse Barty et disputera la demi-finale contre la Russe Kudermetova

10/04/2021 à 05h09 CEST

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa a joué ce vendredi dans la grande surprise des quarts de finale du tournoi WTA de Charleston (Etats-Unis) à battre l’Australienne Ashleigh Barty, première tête de série, 6-4 6-3. Sa rivale en demi-finale sera la Russe de 23 ans, Veronika Kudermetova, numéro 38 mondial, qui a battu l’Américaine Sloane Stephens 6-3 6-4, 57 au classement.

Badosa, avec un tennis agressif de l’arrière du court et un bon service, n’a à aucun moment laissé le numéro un mondial réagir et a réussi à le triomphe le plus important de sa carrière.

Avant le début du tournoi, Badosa n’avait jamais battu un joueur classé dans le Top 20, mais contre Barty, elle était toujours supérieure. Badosa, 23 ans, a donné tout un récital sur la terre battue verte de Charleston avec une bonne sélection dans ses coups, bien placé et qui lui a permis de maîtriser le rythme du match et du match.

La victoire est la deuxième de Badosa sur un joueur tête de série cette semaine, après avoir battu la cinquième et douzième tête de série mondiale, Belinda Bencic, de Suisse, au deuxième tour. “J’étais assez nerveux aujourd’hui, mais je pense que j’ai très bien servi et je pense que c’était la clé du match”, a déclaré Badosa sur le terrain après le match. “C’était difficile mais j’étais là jusqu’au dernier moment et j’ai réussi à gagner.” L’ancien champion junior de Roland-Garros servi sept as et brisé le service de Barty cinq fois, battant le leader actuel de la WTA dans le match. Le numéro 71 mondial est le joueur le moins bien classé à battre Barty depuis septembre 2019.

Badosa a sauvé 12 des 14 balles de break qu’il a affrontées au cours du match de 76 minutes et a donné le ton dès le début en sauvant une paire lors de son premier match de service.

Barty a failli être à égalité dans le premier set après avoir chuté sur un trou 2-5, accumulant deux fois une avance de 0-40 lorsque Badosa a servi une avance d’un set. Bien qu’il ait réussi à rompre le service au huitième match, il n’a pas été en mesure de répéter l’exploit au 10e, et Badosa a finalement obtenu le premier set décisif après près de trois quarts d’heure d’action sur le court central.

Les deux joueurs ont échangé des pauses dans les deux premiers matchs du deuxième set, et chacun a refusé les deux autres occasions de pause dans les cinquième et sixième matchs, respectivement. C’est alors que Badosa s’est éloigné, s’appuyant sur l’élan de son contrôle 3-3 pour finalement remporter les quatre derniers matchs du match.

“Je suis très fier d’avoir joué ici à chaque point quoi qu’il arrive. J’étais 0-40 à 4-5 dans le premier set et je suis revenu”, a ajouté Badosa. “Dans le deuxième set, elle a aussi eu des balles de break et j’étais très calme. J’ai essayé de très bien servir et le résultat est parfait.”

Bien que Barty ait presque doublé le total des tirs gagnants de Badosa dans le match à 34 à 19, elle a également commis deux fois plus d’erreurs directes que la joueuse de tennis espagnole, 24 à 12, respectivement.

Badosa, qui affrontera la 15e tête de série Kudermetova pour la troisième fois en tant que professionnel, a perdu les deux matches précédents contre le joueur russe. L’autre demi-finale sera jouée par le Tunisien Ons Jabeur, douzième tête de série, contre le Monténégrin Danka Kovinic, le numéro 91 mondial. Jabeur a battu l’Américain Gori Gauff, numéro 36 mondial en quarts de finale, 6-3 et 6-3 en seulement une heure et 20 minutes d’action, tandis que Kivinic, 26 ans, a dû travailler trois sets après avoir perdu le premier 6-7 (2), 7-5 et 6-1 à la Kazakh Yulia Putintseva, onzième tête de série et numéro 31 mondiale, qui a finalement abandonné après avoir joué deux heures et 52 minutes. Les deux matchs sont prévus demain, samedi.