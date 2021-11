Badosa, une défaite pour grandir

17/11/2021 à 22:06 CET

Paula Badosa il est dans le meilleur moment de sa carrière sportive. Les choses vont demander pour elle ces derniers mois où elle est devenue l’une des meilleures joueuses de tennis du moment connaissant une évolution spectaculaire. Son titre à Indian Wells et sa qualification pour les finales WTA sont la cerise sur le gâteau à des mois de travail pour sortir d’un puits qu’il avait presque sans s’en rendre compte.

Le succès qui l’embrasse désormais est le joli visage de ce que vit à la fin de l’année la joueuse de tennis catalan née à New York il y a tout juste 24 ans, mais élevée dans la merveilleuse ville de Begur sur la Costa Brava.

Retrouver son meilleur tennis l’a également amené à devenir le centre d’attention des médias et des fans qui l’adorent. Elle répond avec le sourire, n’hésite pas à prendre ses téléphones portables pour faire des selfies avec les spectateurs, signe des autographes partout, et Tout en savourant toute l’impulsion d’être une star, il ajoute également de la pression et de la responsabilité à son tennis.

Sans aucun doute, il sait désormais mieux gérer les attentes qui l’attendent, car il a dû surmonter une dépression survenue au même moment. Mais la tension est toujours là et il est apparu en demi-finale contre Garbiñe Muguruza : « Je n’ai rien apprécié, ça n’a pas été agréable pour moi, j’ai été bloqué & rdquor ;, a assuré Badosa.

Fier de la fin de l’année malgré la défaite contre Muguruza

Heureusement, la joueuse de tennis catalane a reconnu que cette défaite, telle qu’elle l’a vécue, l’aidera à grandir pour la saison prochaine. « Cette année, j’ai réalisé que je suis plus fort que je ne le pensais dans tous les aspects. Me Je me suis mis dans une position dans le circuit à laquelle je ne m’attendais pas, j’ai découvert que je suis plus fort que je ne le pensais & rdquor;. C’était donc une pierre de plus sur la route qui servira de sonnette d’alarme pour rester parmi les meilleurs joueurs de tennis du monde.

Mais c’est maintenant le moment de se reposer et de partir en vacances tout en profitant d’avoir clôturé une année spectaculaire. « J’avais toujours rêvé de ce moment d’être parmi les meilleurs au monde. Après beaucoup de travail, j’y suis parvenu et je suis très fier d’être arrivé jusqu’ici. J’ai vécu beaucoup d’émotions cette année et beaucoup de nouvelles expériences. Chaque jour, j’apprends et j’essaie de m’améliorer pour être 1% meilleur en tant que personne et athlète & rdquor;, a-t-il assuré hier sur Instagram, où il remercie ses fans.