BaFin avertit Binance d’offrir des «jetons d’actions» sans «prospectus nécessaires»

Ceci est en violation de la loi sur les valeurs mobilières de l’Union européenne, selon le régulateur financier allemand, tandis que Binance se dit «déterminé à suivre les exigences des régulateurs locaux».

Le régulateur financier allemand avertit que Binance risque d’être condamné à une amende pour avoir offert ses actions symboliques sans déposer de prospectus avant d’offrir les actifs. Le régulateur a déclaré dans un communiqué,

«BaFin a des raisons de soupçonner que Binance Allemagne vend des actions en Allemagne sous la forme de« jetons d’actions »sans offrir les prospectus nécessaires.» “Veuillez garder à l’esprit que les investissements en valeurs mobilières ne devraient jamais être effectués que sur la base des informations nécessaires.”

Plus tôt cette année, la principale bourse a annoncé le lancement de la négociation d’actions sans commission, à commencer par Tesla (TSLA). Binance a ensuite annoncé la liste des actions COIN de son concurrent Coinbase, puis ce lundi, MicroStrategy (MSTR) a rejoint Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT) sur la plate-forme.

Ces «jetons d’actions» sont libellés dans le propre stablecoin BUSD de la bourse.

L’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a déclaré cette semaine qu’il n’y avait pas de prospectus sur le site Web de la bourse pour les émissions MicroStrategy, Tesla et Coinbase, ce qui est une violation du droit des valeurs mobilières de l’Union européenne.

La violation peut entraîner une amende de 5 millions d’euros (6 millions de dollars) à Binance. Un porte-parole du chien de garde financier britannique a déclaré:

«L’entreprise propose un certain nombre de produits et services réglementés et non réglementés dans plusieurs juridictions… Nous travaillons avec l’entreprise pour comprendre le produit, les réglementations qui peuvent s’y appliquer et la manière dont il est commercialisé.»

Les actions synthétiques, adossées à des actions réelles, permettent aux investisseurs de récolter les gains économiques de la performance des actions et des dividendes d’une entreprise, selon Binance. Un porte-parole de Binance a déclaré:

«Binance prend ses obligations de conformité très au sérieux et s’engage à respecter les exigences des régulateurs locaux partout où nous opérons. Nous travaillerons avec les régulateurs pour répondre à toutes leurs questions. »

