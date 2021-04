BAFTA 2021: De Priyanka Chopra à Tom Hiddleston, vérifiez qui tous remettront les prix

BAFTA a tweeté les photos des présentateurs et a déclaré qu’ils étaient «ravis d’annoncer» les noms de ces présentateurs.

La British Academy of Film and Television Arts organise chaque année une cérémonie de remise des prix du film BAFTA, au cours de laquelle de nombreux films et artistes acclamés sont reconnus. Habituellement, l’événement se déroule avec grandeur comme toute autre cérémonie de remise de prix, cependant, cette année, la situation est sans précédent. Comme toutes les autres récompenses qui ont eu lieu au cours des derniers mois, BAFTA 2021 sera également organisé virtuellement et sera animé par les meilleurs artistes de cinéma. Dans un tweet, la BAFTA a annoncé les présentateurs de la cérémonie, notamment l’actrice de Bollywood, Priyanka Chopra.

Accompagnant Chopra, de nombreuses stars hollywoodiennes dont Tom Hiddleston, Hugh Grant, Asim Chaudhry, Chiwetel Ejiofor, Anna Kendrick, Cynthia Erivo, David Oyelowo, James McAvoy, Phoebe Dynevor, Sophie Cookson, Felicity Jones, Richard Grant, Pedro Pascal, Gugu Mbatha-Raw et Jonathan Pryce présenteront les BAFTA Film Awards 2021. De Los Angeles, Andra Day, Rose Byrne et Renée Zellweger devraient également se joindre à nous.

BAFTA a tweeté les photos des présentateurs et a déclaré qu’ils étaient «ravis d’annoncer» les noms de ces présentateurs. Parmi eux, le prince William ainsi que la conceptrice de costumes trois fois primée aux BAFTA, Jenny Beavan, ainsi que la maquilleuse et coiffeuse Sharon Martin parleront du tournage en lock-out.

Nous sommes ravis d’annoncer que les présentateurs aux #EEBAFTA comprendront @twhiddleston, @priyankachopra, @HackedOffHugh, @gugumbatharaw et bien d’autres! Connectez-vous pour les voir tous CE DIMANCHE à 19h sur @BBCOne ???? – BAFTA (@BAFTA) 8 avril 2021

Tous les nominés de cette année se joindront virtuellement à la cérémonie de remise des prix et le public sera également présent via des moyens numériques. Pour être sûr, aucun tapis rouge n’aura lieu cette année en raison des restrictions de Covid-19. La cérémonie de remise des prix décernera 17 prix, dont le prix EE Rising Star, voté par le public.

Les BAFTA Film Awards 2021 auront lieu du 10 au 11 avril au Royal Albert Hall de Londres. L’académie britannique a également partagé des informations sur la façon dont les gens peuvent regarder l’événement. L’émission peut être diffusée sur BBC One et BBC One HD à 19 heures. Les gens ont également été invités à régler leurs poignées de médias sociaux pour les mises à jour des récompenses.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.