Bagayoko, d’Urbas Fuenlabrada, le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l’ACB à l’âge de 14 ans

25/04/2021 à 19:19 CEST

Sport.es

Le centre malien d’Urbas Fuenlabrada Bassala Bagayoko est devenu ce dimanche le plus jeune joueur à disputer un match de la Ligue Endesa à 14 ans, 7 mois et 15 jours, battant le record de Ricky Rubio, lors de ses débuts dans le match de ce dimanche contre le Real Madrid.

Bagayoko a dépassé le record de précocité établi par l’actuel meneur des Timberwolves du Minnesota, qui a fait ses débuts à l’ACB en octobre 2015. avec Joventut contre Grenade, quand il avait 14 ans, 11 mois et 24 jours.

L’intérieur malien a fait ses débuts à la 7e minute du premier quart et a fait ses débuts avec un bouchon au Suédois Jeff Taylor qui a été sanctionné d’une faute, et a marqué ses premiers points dans le 9, en écrasant avec un pote une entrée dans le panier de son compatriote Cheick Diallo.

Invoquée par les multiples victimes

Bagayoko a été appelé par la première équipe pour couvrir les multiples victimes de l’équipe de Fuenlabreño, qui n’a pas Osas Ehigiator, Siim Sander Vene, Marc García et Álex Urtasun en raison d’une blessure, et a Melo Trimble et Chema González sous quarantaine de coronavirus.

Le joueur précoce appartient à la Fuenlabrada de Liga EBA, dans laquelle il combine des positions de pivot et d’attaque et fait en moyenne 8,6 points, 8 rebonds et un PIR de 14,6.

Il est arrivé au club Fuenlabreño d’Alcalá et la saison précédente, il a joué la “ Minicopa ” de 2019 dans les rangs de CB Canarias