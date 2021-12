Baghdatis a hâte de relever un nouveau défi au championnat du monde de tennis de Mubadala

Un nouveau défi attend Marcos Baghdatis au championnat du monde de tennis de Mubadala ce mois-ci.

Le sociable Chypriote, qui s’est incliné à Wimbledon en 2019 après une carrière réussie qui l’a vu se hisser à la 8e place du classement mondial et à la deuxième place de l’Open d’Australie de 2006, prendra le relais en tant que MC lors de la 13e édition de la pré-star étoilée. tournoi de la saison du 16 au 18 décembre.

Le favori du public Andy Murray et l’emblématique quintuple champion Rafael Nadal sont à la tête d’un peloton de huit joueurs, qui comprend également la sensation du circuit ATP 2021 Casper Ruud, le numéro cinq mondial Andrey Rublev et le vainqueur de l’US Open 2020 Dominic Thiem. Le phénomène de l’US Open 2021 Emma Raducanu et la médaillée d’or olympique de Tokyo 2020 Belinda Bencic se rencontrent également dans un affrontement féminin très attendu.

Baghdatis, 36 ans, interviewera ces athlètes sanctifiés sur le court et interagira avec une légion de supporters passionnés de tennis des Émirats arabes unis. C’est une opportunité qu’il a hâte de saisir.

« Pour moi, c’est quelque chose de différent et je suis tellement excité », a déclaré Baghdatis, à propos de l’événement qui fait un retour bienvenu au centre international de tennis de Zayed Sport City à pleine capacité.

« J’aime interagir avec la foule, les fans et les joueurs. C’est quelque chose de différent et la première fois que j’ai essayé quelque chose comme ça.

«Je pense que je vais l’adorer et apprendre quelque chose de lui. Décidément, je suis très excité et j’ai hâte que ça commence.

Mubadala est un point de départ important pour la saison prochaine, l’Open d’Australie devant commencer le 17 janvier 2022. Cela est particulièrement vrai pour Nadal et Thiem.

L’Espagnol, 20 fois champion du Grand Chelem et icône du sport, a annoncé une fin anticipée de 2021 en août en raison d’un problème au pied gauche. L’ancien numéro trois mondial Thiem entrera en fonction l’année prochaine à la suite d’une campagne ravagée par les blessures, se terminant prématurément avant une défense annulée à l’US Open en raison de son problème de poignet.

Baghdatis a déclaré que Mubadala serait particulièrement vital pour le célèbre duo.

Il a déclaré: « C’est important pour tous les joueurs, mais Rafa et Dominic devront jouer des matchs avant l’Open d’Australie.

«Avec Rafa, il nous a surpris tellement de fois. Ne pas jouer avant l’Open d’Australie, mais aller très loin dans le tournoi.

« Thiem, c’est sa première longue blessure. Nous avons vu Rafa avant [but not Thiem].

« Je crois vraiment qu’il voudra jouer quelques matches à Abu Dhabi, avant de se rendre en Australie. »

L’expérience de jeu de Baghdatis au MWTC ne s’est étendue qu’à la défaite en quart de finale de janvier 2011 contre Tomas Berdych. Mais c’est une expérience qui a laissé des traces.

« Événement incroyable », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé de se remémorer ses souvenirs. « Le lieu est idéal pour les joueurs, l’hôtel est incroyable, les installations sont incroyables, vous avez des terrains d’entraînement.

« C’est un excellent tournoi de préparation pour ces gars-là d’être là. »

Il a ajouté : « C’est un événement très amusant. Le plus important est que vous puissiez jouer des matchs au plus haut niveau après votre saison morte.

« C’est ce que vous voulez à ce moment de l’année, avant de vous rendre en Australie. Les matchs que vous jouez sont assez compétitifs, il y a une belle foule et c’est un bon niveau pour ce début d’année.

«C’est un événement incroyable pour les joueurs et pour les fans de voir les joueurs être un peu plus détendus.

«Ils ne jouent pas la finale d’un Grand Chelem. Mais c’est bien pour les fans de voir les joueurs d’un peu plus près et d’interagir avec eux.

La puissance des étoiles est également abondante dans le match féminin. Raducanu a attiré l’attention du monde entier lorsqu’elle est devenue la première qualifiée à remporter un Grand Chelem à l’ère ouverte à Flushing Meadows, tandis que l’ancienne numéro quatre mondiale Bencic a fait preuve d’une qualité durable en devenant la première femme suisse à triompher aux Jeux.

« Bencic n’a peut-être pas eu la meilleure année de sa carrière, mais la plus folle parce qu’elle a remporté une médaille d’or », a déclaré Baghdatis. « C’est juste incroyable.

« Emma [Raducanu], à quelle histoire nous avons été témoins ces derniers mois. Je pense que c’est très excitant de voir ces deux filles après avoir vécu les meilleures émotions de leur vie, les meilleurs moments de leur carrière.

« Je suis ravi de voir comment ils réagiront l’année prochaine et comment ils joueront. »

Un changement de rythme a été rencontré par Baghdatis depuis qu’il a raccroché sa raquette il y a deux ans.

L’Ukrainienne Elina Svitolina est devenue entraîneure avant la pandémie de COVID-19. Cela lui a permis d’explorer de nouvelles opportunités, y compris au MWTC, et d’essayer « d’améliorer les compétences de mon père ».

« Au début avant COVID, c’était génial », a déclaré Baghdatis. « Mais COVID a rendu, comme tout le monde, la vie un peu différente, disons…

« J’aime ça parce que j’ai trois enfants et une belle famille. J’essaie d’améliorer les compétences de mon père et d’être un meilleur mari.

« Ils disent qu’ils adorent ça, alors c’est génial. En m’occupant des enfants, j’ai toujours voulu fonder une famille et passer autant de temps avec eux est incroyable – j’adore ça.

Il a ajouté : « COVID est arrivé et ce n’était tout simplement plus pour moi le bon moment pour voyager. Peut-être qu’à l’avenir, nous verrons si je deviens entraîneur, mais mon objectif est de rester dans le tennis au niveau international et aussi localement à Chypre.

«Je veux essayer de redonner à un sport que j’aime et, en particulier, aux jeunes enfants qui veulent jouer au tennis professionnel.

« Je veux juste être là pour eux. Nous avons quelques projets à venir, peut-être le lancement d’une académie de tennis à Chypre.

Mubadala n’a pas encore obtenu de place officielle sur le circuit ATP, malgré son importance et sa popularité. Baghdatis était sûr que ce statut viendrait à temps.

« Pourquoi pas? Il n’y a aucune raison de ne pas le faire », a-t-il répondu.

« Il suffit de prendre les bonnes mesures et je pense que si cela devient un événement du circuit ATP, je pense que ce sera un tournoi incroyable. »

Les billets, à partir de 100 Dh pour les adultes et 50 Dh pour les enfants, sont disponibles sur ticketmaster.ae et Virgin Megastores à travers les Émirats arabes unis. Conformément aux protocoles en vigueur, des mesures seront mises en place dans le stade et dans tout le Tennis Village pour assurer la santé et la sécurité des fans, des joueurs et des officiels.

De plus, conformément aux dernières directives gouvernementales, le championnat accueillera les fans et les spectateurs avec le statut vert sur l’application Al Hosn et un résultat de test PCR négatif avec une validité de 96 heures sur trois jours d’action de tennis passionnante, dans un environnement sûr et sécurisé.