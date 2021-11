Bagnaia assure que son objectif « n’était pas de remporter le titre cette année »

04/11/21 à 19:59 CET

L’Italien Francesco « Pecco » Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), après avoir perdu le titre mondial contre Fabio Quartararo, insiste sur le fait qu’il a perdu « la course plus que le championnat, car je pense que Fabio méritait davantage ce titre ».

« J’avais beaucoup de points de retard et évidemment si je ne gagnais pas à Misano, je n’avais aucune option, mais notre objectif n’était pas de remporter le titre cette année, car je sortais d’une première moitié de saison difficile et dans les premières années en MotoGP, j’ai eu beaucoup de difficultés. »

« Cette année, j’ai beaucoup appris, j’ai grandi avec l’équipe et dans la seconde moitié de la saison, je me battais pour le championnat« , précise Bagnaia qui assure que » ces deux dernières courses seront très intéressantes, puisque Fabio n’a pas cette pression du titre car il est déjà champion, donc j’adorerais le combattre, mais pas comme à Misano, mais en commençant ensemble et se battre ensemble ».

« C’est un combat que j’aimerais mener sur deux circuits très différents, même si j’étais fort sur ce circuit en avril, mais à Valence je n’ai jamais réussi à être rapide de ma vie et j’aimerais être rapide là-bas aussi, trouver un moyen d’être rapide », reconnaît le pilote italien.

Sur Marc Márquez, il a souhaité « qu’il aille bien ». « Normalement, quand vous avez ce genre de problème, vous êtes en compétition, mais peut-être que dans son cas vous avez besoin de plus de temps pour être à 100 pour cent, car vous ne l’êtes pas encore et peut-être que vous vouliez attendre un peu plus longtemps. J’ai lu que c’est un doute aussi pour Valence, c’est un peu étrange, mais s’ils ont décidé de ne pas concourir ici et peut-être pas à Valence non plus, ce sera parce qu’ils voudront mieux prendre soin d’eux ».