Bagnaia bat Marc Márquez et entre dans l’histoire

13/09/2021 à 17h55 CEST

Le pilote Ducatti Francesco Bagnaia a remporté sa première victoire en MotoGP au Grand Prix d’Aragon. Il a subi les assauts de Marc Márquez dans les trois derniers tours et est monté sur la plus haute marche du podium : ses 25 points le mènent à la deuxième place de la Coupe du monde, avec un total de 161, 53 de moins que le leader actuel, Fabio Quartararo.

L’Italien, qui était déjà monté plusieurs fois sur le podium, avait le prix de la victoire après un beau week-end à Alcañiz. Il avait un bon rythme lors des essais libres, il a conquis le pôle devant Jack Miller et s’est imposé du début à la fin de la course, où Márquez a tenu le rythme et a tenté de dépasser plusieurs fois dans les trois derniers tours.

La victoire le fait entrer dans l’histoire du MotoGP et le rapproche d’un Fabio Quartararo qui a eu beaucoup de difficultés: Il est parti avec le troisième meilleur temps, mais ses difficultés dans le dernier secteur lui ont fait perdre le rythme pendant la course et il a terminé huitième. Marc Márquez, Joan Mir, Aleix Espargaró, Bastianini et même Binder l’ont dépassé, mais le gars a tenu tête à Jorge Martín ou Nakagami, qui ont aussi essayé.

Quartaro, le grand favori

L’édition 2021 du Championnat du Monde MotoGP affronte la dernière ligne droite : les cinq derniers tests décideront du nouveau champion, où Fabio Quartararo marche en tant que leader avec 53 points d’avance et est le grand prétendant. L’irrégularité de Marc Márquez et le manque de régularité d’autres coureurs importants comme Joan Mir ou Francesco Bagnaia lui-même.

Le pilote français a remporté un total de cinq Grands Prix jusqu’à présent cette saison et est le plus fiable de la grille.. Il doit maintenir un niveau élevé pour le reste du championnat s’il veut remporter sa première Coupe du monde. Les cinq autres événements sont : Saint-Marin, États-Unis, Italie, Portugal et Valence.