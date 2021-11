Bagnaia bat Quartararo d’un millième au combiné

11/06/2021 à 12:20 CET

Italien Francesco Bagnaia Il a battu son rival et actuel champion du monde MotoGP, le Français Fabio Quartararo, leader du jour vendredi, d’à peine un millième de seconde, lors de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix de l’Algarve, et, par conséquent, en combiné.

L’intensité du vent est devenue le protagoniste d’une séance au cours de laquelle il a fallu plus que prévu aux pilotes MotoGP pour se rapprocher de leur meilleurs moments le vendredi et l’un des premiers à le faire a été le champion du monde sortant, l’Espagnoll Joan Mir, le premier à passer sous les 1,40′, avec 1 : 39,586, ce qui a amélioré d’un peu moins d’un dixième de seconde sa meilleure note de vendredi et lui a permis de gagner une place, de la quatrième à la troisième.

Petit à petit, des progrès ont été faits dans le travail de mise en place des motos pour tout risquer lors de la dernière sortie sur piste en gomme tendre, ce qui a permis le saut à la première place de l’italien. « Pecco » Bagnaïa, avec seulement quatre millièmes de seconde d’avance sur le Français Quartararo lors de sa première attaque, qui a contré le nouveau champion du monde d’un dernier tour rapide dans lequel il était à un millième de seconde de son rival.

La troisième place est revenue à Mir, qui s’est terminé à 25 millièmes de seconde et c’est que parmi les dix premiers, ceux qui gagnent le droit de disputer directement la Q2, il y avait à peine plus de quatre dixièmes de seconde d’écart et à peine une seconde entre le premier, Bagnaia, et le dernier de la table de multiplication, son compatriote Andrea Dovizioso.

Avec Mir en troisième position, l’Australien Jack Miller classé quatrième, devant l’espagnole Honda Alex Marquez, qui est passé de la septième place vendredi à la cinquième samedi, devant l’Italien Franco Morbidelli, les Espagnoles Alex Rins et Pol Espargaro, Italien Luca marini et espagnol Jorge Martin.

Précisément Jorge Martín mérite une mention spéciale, car dans ce même scénario, il a subi une forte chute lors de la première visite il y a quelques mois, donc le natif de Madrid avait besoin d’un bon résultat pour reprendre confiance dans une piste qui lui inspirait très peu de confiance jusqu’à vendredi. .

Les pilotes aiment Takaaki nakagami, Jean zarco, l’idole locale, Miguel Oliveira ou l’espagnol Iker Lecuona, Aleix Espargaró et Maverick Viñales.