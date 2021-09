Bagnaia continue sur sa lancée et s’impose à nouveau à domicile

19/09/2021 à 16h44 CEST

Ben oui, c’est arrivé. Vous avez raison, ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) Il a fière allure, énorme, ressemble à un futur champion du monde MotoGP. Eh bien oui, Ducati, la fabuleuse ‘Desmosedici’, aux mains de Bagnaïa, Jack Miller, grand mousquetaire et protecteur de son coéquipier dans l’« équipe » officielle de Borgo Panigale, Jorge MartinQuelle nuisance pour Fabio Quartararo (Yamaha) dans les premiers tours et les blessés Jean zarco, ils avaient un plan pour lancer Bagnaïa devant et soustraire le plus possible au « Diable », qui, devant 25 000 téléspectateurs et devant près de près de 25 000 followers de Valentino Rossi, qui était toujours dans la file d’attente, a accepté le défi des « balles rouges » modernes pour défendre le podium et le leadership de la Coupe du monde.

Ils ont couru à la maison, tous les pilotes Ducat et toutes leurs motos avaient fait des tests impressionnants au point de placer leurs quatre motos officielles dans le top cinq et, donc, la tribu Borgo Panigale a fait une course impressionnante, avec le patron, Bagnaïa, devant puisque le feu s’est éteint et il est parti, il est parti et il est parti jusqu’à ce qu’il voie, au bout, le drapeau à damier et qu’il mette une autre petite bouchée (celle de Motorland, était plus grosse, oui) à Quartararo, qui, conscient que ce circuit, comme celui d’Aragon, n’était pas un circuit idéal pour son style et sa moto, a couru avec la calculatrice en main, freinant ceux qui, de loin, pourraient compromettre leur podium en tant que “bête” Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda : « si tout va bien, ce seront les cinquièmes & rdquor ;), Alex Rins (Suzuki) et le champion Joan Mir (Suzuki).

Travail en équipe

Quoi de BagnaïaLors des deux dernières manches de la Coupe du monde, il a été impressionnant et il l’a lui-même reconnu quelques minutes avant le départ d’aujourd’hui. “Dès la première séance d’entraînement à Motorland, j’ai remarqué une amélioration très notable de notre moto et jusqu’à ce que je revienne en pole position, ici à Misano, je savais que j’avais quelque chose de plus que les autres et, oui, bien sûr, je l’ai fait. Je peux m’évader, je m’évaderai & rdquor;, a-t-il commenté hier. Et, en plus, son partenaire de boxe, Jack MillerIl a ajouté : « Si ‘Pecco’ part dans les premiers tours, j’essaierai de bloquer ou d’empêcher quelqu’un de l’approcher ; il est vital que ‘Pecco‘réduire autant que possible l’avantage que Fabio (Quartararo) vous emmène à la Coupe du Monde & rdquor ;.

Et en effet, avant que l’équateur du grand prix ne soit passé, Bagnaïa s’était déjà définitivement échappé et le ‘Diable’ avait chassé Meunier, qui a essayé, comme il le pouvait et savait comment, de défendre, non seulement la deuxième place sur le podium mais la possibilité que ‘Pecco‘, au lieu de réduire la différence par rapport à Quartararo en seulement cinq points, il était 9, lorsque l’Australien a relégué les Français à la troisième place.

L’emprise du “Diable”

Et, oui, avec 14 tours à faire, Quartararo a mis la moto de Miller dans un virage serré à gauche et s’est assuré la deuxième place, ce qui lui a permis d’atteindre son objectif, perdre le moins possible, cinq points, par rapport à Bagnaia. De plus, le rebelle Bastianini, également avec Ducati, bien sûr, a profité de la chute de Miller, après avoir été dépassé par le « Diablo », et a monté la troisième marche du podium, la première de sa carrière en MotoGP.

Et, oui, bien que Bagnaia ait terminé avec 2,5 secondes d’avance sur Quartararo, la vérité est que le coureur français est passé de près, juste derrière ‘Pecco’. Il est évident que le combat que Bagnaia a eu avec Marc Márquez en Aragon, a servi d’entraînement pour résister au harcèlement des Français aujourd’hui à domicile, à Saint-Marin.. Il se peut que le pneu arrière de Quartararo lui ait finalement servi à obtenir plus près de Bagnaia, qui roulait doucement derrière.

Championnat du monde MotoGP : 1. Fabio QUARTARARO (France), 234 points ; 2. « Pecco » BAGNAIA (Italie), 186 ; 3. Joan MIR (Espagne), 168 ; et 4. Johann ZARCO (France), 141.