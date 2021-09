Bagnaia, convaincu de pouvoir se battre avec les meilleurs

16/09/2021 à 19:05 CEST

.

L’Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), vainqueur du Grand Prix d’Aragon, Il était convaincu qu’il pouvait se battre avec les meilleurs au Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini qui se déroule ce week-end sur le circuit Marco Simoncelli de Misano Adriatico.

“Je me sens très heureux parce que je viens d’un week-end incroyable et ma première victoire n’était pas ce à quoi je m’attendais, car je n’avais jamais eu autant de combats en MotoGP, mais l’obtenir comme ça était fantastique et Misano est un circuit que j’ai très bien fait l’année dernière, j’ai obtenu mon premier podium et j’étais sur le point pour remporter la deuxième course », a expliqué Bagnaia lors d’une conférence de presse.

“Cette année, le niveau est très élevé et il ne sera pas facile de prédire ce que vous allez réaliser, mais nous serons là pour nous battre”, a souligné le pilote italien. “Je vais essayer de répéter ce que j’ai fait en Aragon Et au final, ce que j’ai essayé, c’est que lorsque Marc m’a doublé, j’ai essayé de rendre le dépassement immédiatement, je pense que c’était la clé », s’est-il rappelé à propos de son triomphe à Motorland.

Concernant les pneus, il a déclaré : « Ce que nous avons demandé aux commissaires de la Commission de sécurité, c’est obtenir une plus grande cohérence dans les pneus; C’est quelque chose dont nous avons besoin parce que les constructeurs investissent beaucoup dans les motos et dans certaines courses, on peut parfois avoir des difficultés à cause des pneus. »

Quant à la possibilité d’avoir besoin de l’aide de son coéquipier, l’Australien Jack MillerDans la lutte pour le titre mondial, Bagnaia a déclaré qu’il l’aimerait parce qu’ils “fonctionnent très bien” et “la moto va incroyable”. “Le travail que nous faisons avec Jack est fantastique. Nous sommes de plus en plus régulièrement en avance et J’aime toujours voir une Ducati devant“il ajouta.