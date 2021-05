Bagnaia, envole à nouveau au Mugello en Essais Libres 3

29/05/2021 à 11:14 CEST

Après avoir obtenu la meilleure note en Essais Libres 2, Francesco Bagnaia est revenu pour donner l’avis d’être le plus rapide et a signé le meilleur temps (1’45.456) lors de la troisième manche du Grand Prix d’Italie MotoGP. Le coureur italien a condamné le jour au sommet, laissant derrière lui Fabio Quartararo Oui Classeur Brad, respectivement en deuxième et troisième position. Le top cinq était terminé Jack Miller Oui Johann Zarco.

La journée a été marquée par une journée ensoleillée Mugello où, dans les premières mesures, un a décidé Zarco il signait les meilleurs temps même si, finalement, il a clôturé la cinquième place. De derrière, ils plaçaient Miguel Oliveira, qui a terminé septième Oui Aleix Espargaró (treizième). Pour sa part, Valentino Rossi n’a pas fini de trouver le rythme et a terminé la journée dans la partie inférieure du tableau en Marc Márquez La marque qui s’était améliorée dans les secteurs initiaux l’a quitté. Le huitième champion du monde a terminé à la douzième place.

En plus, Maverick Viñales -le plus rapide lors des premiers essais libres- a subi un chute, ce qui lui a fait terminer en onzième position: la roue avant a décollé dans l’une des courbes de la piste. Quelque chose de plus de fortune avait Classeur Brad, qui a mis dans sa poche le record de vitesse maximale du circuit, 362,4 kilomètres / heure, égalant le cap fixé par Zarco avec un MotoGP en mars à Losail.

Le prochain défi sera la lutte pour la pole position: elle aura lieu ce samedi à 14h35.

RÉSULTATS DE LA FORMATION MOTOGP

1. Francesco Bagnaia 1’45.456

2. Fabio Quartararo +0,157

3. Brad Binder +0,196

4. Jack Miller +0,245

5. Johann Zarco +0,269

6. Alex Rins +0,298

7. Miguel Oliveira +0,335

8. Joan Mir +0,369

9. Pol Espargaró +0.402

10. Franco Morbidelli +0,409

11. Maverick Viñales +0,439

12. Marc Marquez +0,557