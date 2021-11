Bagnaia et Ducati balaient Jerez

19/11/2021 à 18:52 CET

L’italien ‘Pecco’ Bagnaia, qui a dit au revoir au Championnat du Monde MotoGP avec sa quatrième victoire de la saison à Valence, se proclamant vice-champion, a commencé la pré-saison à Jerez en présentant sa candidature pour le titre 2022, après avoir dirigé avec autorité le les épreuves collectives de la catégorie règnent dans le tracé andalou. Le pilote Ducati a été le seul à descendre de la barre des 1,37 (1,36,872), laissant le champion en titre Fabio Quartararo (Yamaha) à quatre dixièmes.Bagnaïa, qui a terminé à 26 points du Français au classement général MotoGP, a profité des améliorations apportées par ceux de Borgo Panigale, qui a remporté cette année le titre des constructeurs et a dominé la plupart des circuits. En 2022, Ducati portera sa présence sur la grille à huit motos. Cinq d’entre eux seront les nouveaux GP22 que nous avons vu ces deux derniers jours à Jerez.Suzuki, qui en 2021 a perdu le titre aux mains de Ducati, a également mis les batteries et Alex Rins il a terminé troisième dans les feuilles de temps, bien qu’au-dessus d’une demi-seconde par rapport à Bagnaia. La meilleure Honda était celui de Pol Espargaró (4e), tandis que Maverick Viñales poursuit son adaptation à Aprilia et a complété le « top cinq » à Jerez, devant le champion 2020, Joan Mir (Suzuki) et Taakaki Nakagami, qu’après avoir mené la première journée (1.37.313), il a chuté aujourd’hui à la septième place avec la Honda de la LCR, mais il s’est classé deuxième au combiné des deux journées.

Parmi les recrues de la catégorie reine, la meilleure a été Fabio Di Giannantonio (19e), devant Raul Fernandez.

