Bagnaia l’emporte dans les adieux de Valentino Rossi

14/11/2021

Le à 14:59 CET

Francesco Bagnaia a remporté la dernière victoire de la saison en Moto GP en remportant ce dimanche le Grand Prix de la Communauté de Valence sur le circuit « Ricardo Tormo » de Cheste (Valence). Avec lui, ils ont complété le dernier podium de la saison avec un triplé pour Ducati grâce à la deuxième place en Jorge Martin, le ‘roockie’ de l’année, et la troisième position de Jack Miller. De son côté, Valentino Rossi a terminé dixième du dernier Grand Prix de sa carrière sportive.

Italien François « Pecco » Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21) a signé sa quatrième victoire de la saison en remportant le Grand Prix de la Communauté valencienne MotoGP, le jour où son compatriote et « prof » a dit au revoir à la compétition active, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Bagnaïa il s’est imposé avec solvabilité dans le circuit « Ricardo Tormo », devant Jorge Martin, également avec Ducati Desmosedici GP21, comme l’australien Jack Meunier, qui était troisième.

Valentino Rossi Il a terminé sa carrière sportive en dixième position et a été accueilli par le geste de presque tous ses rivaux, qui l’ont attendu au virage deux pour l’escorter à la tribune de ses partisans et de là les embrasser tous un par un avant de retourner à la rue des ateliers.

La première surprise dans la carrière des adieux de Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) est arrivé avant même de le démarrer car le champion italien avait déclaré à plusieurs reprises qu’il aimerait rencontrer l’américain Tom Brady, star du football américain actuellement dans les New England Patriots, ou le Brésilien Ronaldo Nazario de Lima, joueur de football pour le PSV Eindhoven, Barcelone, l’Inter Milan et le Real Madrid, en Europe, qui a été celui qui a accepté l’invitation de la star italienne à être le jour de ses adieux de la compétition et qu’il a salué avec effusion dans son atelier avant de monter sur la moto pour rejoindre la formation de départ de sa dernière course MotoGP.

Jorge Martin, auteur du meilleur temps d’essais, il n’a pas manqué non plus au départ, emportant l’Australien dans son sillage Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) et espagnol Joan Mir et sa Suzuki GSX RR, la plus rapide des essais libres dimanche matin, avec François « Pecco » Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21) quatrième et Valentino Rossi en neuvième position.

Mir enduré un seul tour après Meunier, qu’il a battu au second tour pour tenter de traquer rapidement un Jorge Martin -s’est plaint au cours de la nuit précédente d’un processus de gastro-entérite qui l’a à peine laissé dormir quelques heures- qu’il savait ne pas pouvoir le laisser prendre de la distance, et derrière Bagnaïa et Miller l’autre pilote Suzuki est arrivé, Alex Rins, voulant également se démarquer lors de la dernière course de la saison, même si la vitesse de la Ducati n’allait pas lui faciliter la tâche.

Rinçage enchaîné quelques dépassements, d’abord à Meunier puis à son propre coéquipier, Joan Mir, pour tenter de rattraper le duo qui menait la course au quatrième tour Martin et Bagnaïa, en tant que Valentino Rossi il a perdu une place au profit des français Jean zarco (Ducati Desmosedici GP21) et le champion du monde en titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en sixième position, devant l’Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) et que quelques instants plus tard, il a dépassé Jack Miller.

En tête de course, un quatuor s’est formé avec George Martin, Pecco Bagnaia, Alexis Rinçage et Joan Mir Celui qui, sans travail, se rapprochait du champion du monde en titre, Fabio Quartararo, qui « a attiré » le reste des membres du groupe, Jack Miller, Alexis Espargaro, le sud-africain Reliure Brad (KTM RC16), Jean zarco et Valentino Rossi.

Le fort rythme de la tête de course fait Alexis Rinçage a fait une erreur au onzième tour, lorsqu’il est entré dans le virage six trop tendu et a complètement perdu l’adhérence sur l’avant de sa moto, ce qui l’a laissé sans précédent dans la Communauté valencienne et a ainsi fait gagner une position à tous ses poursuivants, y compris Valentino Rossi, déjà neuvième, même si la position n’a pas duré longtemps puisqu’il a été dépassé par son compatriote Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20).

Après une première baisse de Jack Miller, l’Australien a commencé à regagner du terrain pour rejoindre le groupe de tête au quatorzième tour, tandis que Fabio Quartararo il a jeté l’éponge et s’est contenté de la cinquième position dans laquelle il se trouvait à l’époque.

Un tour plus tard et à l’entrée de la ligne d’arrivée, Bagnaïa encore dépassé George Martin mener la course et tenter d’imposer un rythme – un tour rapide au tour suivant (1 : 31.042) – qui lui permettrait d’ajouter sa quatrième victoire de la saison.

Joan Mir a essayé de résister à l’attraction des pilotes Ducati, mais au dix-neuf tour, il a été dépassé par Jack Miller façon de podium à cent pour cent pour les représentants de Borgo panigale, avec lui à la quatrième place, devant le Français Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Aleix Espargaró a terminé en neuvième position, avec Alex Marquez (Honda RC 213 V), treizième, devant Iker Lecuona (KTM RC 16) et Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).