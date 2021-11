Bagnaia, l’héritier, rend hommage à Rossi

14/11/2021 à 17:19 CET

Il ne pouvait pas en être autrement. La dernière course de Valentino Rossi, N° 432 de sa vie triomphante et brillante, celui dans lequel il se ferme 26 saisons en Championnat du Monde Moto, avec 115 victoires et 9 titres mondiaux, avec 76 226 fans, sur la piste de Cheste (Valence) et des millions de téléspectateurs qui lui rendent hommage, ne pouvait se terminer autrement, avec la victoire de son compatriote « Pecco » Bagnaia (Ducati), qu’il a désigné comme son héritier, et avec le « Docteur » en une 10ème position plus que digne.

« Il fallait gagner, il doit gagner, il ne peut pas échouer, C’était le jour pour remercier ‘Vale’ pour tout ce qu’il a fait pour nous, pour le motocyclisme, pour notre image, pour notre compétitivité, pour notre naissance en tant que pilotes et pour leur école & rdquor;, a déclaré Bagnaia, avant de monter sur le podium. « C’est pourquoi je suis sorti, plus que jamais, en pensant que je devais tout donner pour moi, pour ‘Vale’, pour l’équipe et pour la marque, à laquelle nous avons donné tous les triomphes possibles & mldr; maintenant je dois me battre , l’année prochaine, pour avoir remporté le titre des pilotes & rdquor ;.

Le championnat du monde de moto, le sport du deux roues, a aujourd’hui écarté l’un de ses grands mythes et, bien sûr, à sa plus grande icône des trois dernières décennies. Avec tout le circuit le remerciant, avec des milliers de followers portant des T-shirts avec l’inscription « bye, bye, Vale & rdquor; et crinière jaune frisée, qui, à partir de demain, commencera une nouvelle vie en tant que père (ou presque, comme ce sera en février prochain), pilote automobile, enseignant et manager de l’équipe VR46 MotoGP, son prochain défi, suivre donner naissance à champions du présent et du futur.

Ici, à Cheste, il y a eu quatre jours d’adieu, de larmes et d’hommages. Voici Ronaldo, son ami, en l’absence du quarterback nord-américain Tom Brady « J’aurais adoré s’il était venu, Casey Stoner, Dani Pedrosa et plein de pilotes qui lui ont rendu hommage sur une piste présidée. par une grande fresque et un immense portrait avec la légende ‘grazie Vale & rdquor ;.

Le jour où Valentino Rossi part, le jour où deux énormes comme Pedro Acosta et Raúl Fernández sont nés, le jour où Jorge Martín, qui commandait de nombreux tours dans la course d’aujourd’hui, devient le ‘rookie’ de l’année (comme ses deux compatriotes en Moto3 et Moto2), était le jour choisi par Ducati pour réaliser son premier triplé de l’histoire du MotoGP sur le podium avec Bagnaïa, Jorge Martin et Jack Miller. Et c’était aussi, oui, le premier GP dans lequel aucun pilote du très champion Repsol Honda n’a couru, en raison des blessures de Marc Márquez, Pol Espargaró et Stefan Bradl.

Rossi, qui a reçu l’hommage et un authentique bain de masse du public, des pilotes, des organisateurs, des commissaires, des équipes et des sponsors, avec un grand feu d’artifice valencien, a insisté aujourd’hui sur le fait que sa plus grande réussite et fierté « des millions de fans de sport viennent voir nos courses et, logiquement, devenir accro à eux, car nous sommes, de loin, le sport le plus excitant qui existe & rdquor ;.

‘Vale’ est parti, mais son travail reste, qui n’est pas seulement tout cet environnement merveilleux et ce sport stellaire mais ses héritiers, ses étudiants et amis, ainsi que le dévouement de millions de fans, qui font partie de sa tribu. Il va sans dire Rossi est entré dans la « voie des stands » par un couloir avec plus d’un millier d’habitants du « paddock » qui lui a fait un énorme câlin et au revoir de la part de tous les fans, tandis que près de 100 000 personnes ont scandé le « Okay, Okay, Okay! », qui inonde les circuits depuis 26 ans.

Hier était, en effet, une journée merveilleuse pour la famille des deux roues. Non seulement parce que Cheste (Valence), un circuit et une école connus de tous comme « le berceau des champions », a pu vivre, avec 76 226 fans, à une journée de « l’ère covid-19 », même si nous sommes encore dans le en pleine pandémie, mais parce que tout le monde pourrait remercier Rossi pour ce qu’il a apporté à ce sport.

Ainsi, Bagnaia a déclaré, avant de monter sur le podium, que, ayant été désigné comme héritier (une autre chose est qu’il est capable de remporter le titre, la saison prochaine), Je devais gagner, je devais gagner, je ne pouvais pas m’empêcher de gagner. Ainsi, une fois la fête terminée, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), un vrai et légitime champion, a déclaré lors de la photo avec ‘Vale’ que « j’ai tellement appris de lui, que, pour bien sûr, que dans les prochaines années je me rendrai compte que j’ai des choses à lui que maintenant je ne sais pas que j’ai & rdquor ;.