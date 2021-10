Bagnaia, Lowes et Antonelli se démarquent dans une journée très difficile

23/10/2021 à 17h31 CEST

Juan Antonio Llados

L’italien Francesco « Pecco » Bagnaïa, l’anglais Sam bas et il est aussi italien Niccolo Antonelli Ils se sont démarqués ce samedi dans leurs catégories respectives lors d’une difficile journée de qualification pour le Grand Prix Moto d’Emilie-Romagne sur le circuit « Marco Simoncelli » de Misano Adriatico.

Bagnaïa inscrit sa quatrième pole position consécutive devant son coéquipier, l’Australien Jack Miller, et avec lui aussi italien Luca marini troisièmement, à la fois sur les pistes Ducati Desmosedici, GP21 et GP20, respectivement, ce qui complique considérablement l’objectif du Français Fabio Quartararo d’être mathématiquement proclamé champion du monde dimanche en Italie, à moins que « Pecco » n’ait pas réussi à marquer, ce qui je te donnerais mathématiquement le titre en toute circonstance.

Et que combien Bagnaïa Quoi Quartararo a dû passer par Q1, dans lequel étonnamment les Espagnols Iker Lecuona était le premier leader, mais l’Italien a finalement consolidé en premier lieu, devant Iker Lecuona, avec ce qu’il a obtenu pour la première fois de toute la saison, le passage au deuxième classement.

Fabio Quartararo, qui a vu son dernier meilleur tour annulé parce qu’il considérait qu’il l’avait réalisé alors que les drapeaux jaunes s’agitaient, mais il lui a ensuite été restitué pour terminer la journée treizième. Valentino Rossi il a terminé dernier de sa course d’adieu sur le « territoire italien », à plus de quatre secondes du meilleur du premier classement. Q2 n’a pas trop bien commencé Marc Marquez, dont Repsol Honda lui a donné un « coup de fouet » dans le tour de chauffe qui était sur le point de « le déloger », bien qu’il ait finalement obtenu la septième position. Devant lui, ils ont terminé l’espagnol Pol Espargaro Portugais Miguel Oliveira et il est aussi italien Franco Morbidelli, avec le premier et déjà avec Fabio Quartararo à une quinzième place retardée.

L’anglais Sam bas Il a ajouté la sixième pole position de la saison et battu le record absolu de premières positions lors des essais Moto2, dans lesquels ni le leader mondial, l’Australien Rémy jardinier, ni son rival pour le titre, l’Espagnol Raul FernándezIls se montrèrent à la hauteur, peut-être parce qu’ils ne voulaient pas risquer plus que ce qui était strictement nécessaire. Gardner a terminé quatorzième avec Raul Fernández dixième, dans les classements qui ont enregistré nombreuses chutes en raison de la baisse de température, de l’état de l’asphalte et de la dureté des mélanges des pneumatiques, ce qui faisait que presque tout le monde le prenait « trop calmement » lorsqu’il s’agissait de prendre des risques.

Devant, les Britanniques Sam bas il a arraché la première place à Jorge Navarro par 132 millièmes dans les dernières secondes, avec Navarro deuxième, Augusto Fernández troisième, Aron Canet au deuxième rang, au quatrième, devant Celestino Vietti et Marcos Ramírez.

Italien Niccolò Antonelli il a obtenu sa première pole position de la saison et la neuvième de sa carrière sportive en Moto3 en profitant de l’avantage que lui procurait le premier classement pour enchaîner une série de tours rapides qui l’ont amené « branché » dans la meilleure position de la formation de départ, devant le Tchèque philippe salac et il est aussi italien Riccardo Rossi, qui a supprimé de la première ligne Pedro Acosta, cinquième après Izan Guevara, qui l’a vaincu au dernier moment.