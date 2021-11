Bagnaia ne donne pas d’options à Portimao

11/07/2021 à 15:14 CET

Adrià Léon

Victoire de ‘Pecco’ Bagnaia, qui n’a donné aucune option à aucun de ses rivaux commandant du début à la fin. L’Italien, qui ne s’est heurté qu’à l’opposition de Joan Mir au début, s’est échappé tour après tour jusqu’à ce que, un drapeau rouge -sans conséquences- causée par la chute d’Oliveira et Lecuona, la course s’est terminée. Celui de Ducati était accompagné sur le podium Joan Mir et Jack Miller, qui a combattu avec Alex Marquez pour le bronze jusqu’au bout. Grand Prix dominé par la marque Borgo Panigale, qui placé quatre balles rouges parmi les sept premiers et a ajouté les titres de constructeurs et de meilleur indépendant, celui-ci en charge de Jean zarco.

Il ne voulait pas laisser de bouts ‘Pecco’ Bagnaia, qui s’est donné beaucoup de mal pour essayer d’éviter la neutralisation de Joan Mir, qui l’a poursuivi. Derrière, Jack Miller il parvient à conserver la troisième place et commence à ouvrir la voie avec ses poursuivants ; Álex Márquez, Jorge Martín et Fabio Quartararo, qui n’a pas pu vaincre le Madrilène.

Pendant ce temps, ils ont traversé le sol Danilo Petrucci et Aleix Espargaró, ce tour 1, même point où il est allé longtemps Iker Lecuona dans l’un des premiers tours. La chute d’Aleix a fait Jean zarco, automatiquement, en champion indépendant en MotoGP pour la deuxième fois.

Devant, Bagnaia a continué à prendre des mètres au-dessus de Mir, tandis que Miller a commencé à souffrir avec Alex. La Honda, en tant que poursuivante en solitaire, s’est rapprochée de l’Australien jusqu’à le battre avec une marque maison dépassant au bout de la ligne droite. Le combat a permis l’arrivée de Jorge Martín, qui s’est débarrassé du champion du monde après une frayeur qui a presque anéanti la Yamaha ‘Diablo’ sur le sol. En effet, Zarco a profité de l’erreur de son compatriote pour se classer sixième et revenir pour avoir quatre Ducati dans le Top6 de la course.

Pol Espargaró, Rins et l’Oliveira locale complété le Top10, tandis que Morbidelli Il perdait de la vitesse jusqu’à ce qu’il s’emmêle avec Valentino pour entrer dans la zone des points. Mauvaise journée pour Yamaha, qui s’est une nouvelle fois appuyé sur son fer de lance, Quartararo. Le champion il a été catalogué avec les deux Ducati Pramac et aussi Pol Espargaró, qui a pris le train Top5 pour se battre avec Zarco et Martín, mais pas avec Fabio : le Français a perdu sa roue avant au virage 5 pour ajouter le premier zéro de toute la saison.

Bagnaia, en tête, n’a fait aucune erreur, étendant son avantage à pratiquement trois secondes. Même script que Mir avec les poursuivants, qui n’ont pas pu renouer avec la Suzuki majorquine, très solide en P2. Ceux qui se sont battus pour gagner le bronze étaient Alex Marquez et Jack Miller, qui ont été passés et revus avant d’atteindre la fin de la course.

Ce ne serait pas non plus une bonne journée pour KTM, qui a vu à quel point Miguel Oliveira et Iker Lecuona ils sont allés au sol. Le Valencien a tenté de dépasser son partenaire de marque à l’intérieur, mais a perdu le contrôle de sa monture et a pris Miguel. La direction de course décidée pour la sécurité montrer le drapeau rouge et terminer la course avec seulement deux tours à faire. Pas de chance pour Alex Marquez, qui n’a pas pu se battre jusqu’au bout pour une P3 que Miller prétendait être passé devant dans le dernier tour valide, juste derrière ‘Pecco’ et Mir.

Zarco, Pol Espargaró, Jorge Martín, Rins, Bastianini et Binder complété le Top10. Maverick et Morbidelli, qui continuent de beaucoup souffrir en course, ont manqué de points.