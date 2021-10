Bagnaia ne peut que gagner

21/10/2021 à 21:55 CEST

‘Pecco’ Bagnaia arrive à Misano avec la pression de gagner. Il l’a déjà fait lors du premier rendez-vous en Italie mais répéter l’action ne sera pas une tâche facile. S’il veut faire vivre le championnat et faire en sorte que Quartararo ne se proclame pas vainqueur en Emilie Romagne, il devra essayer d’être le leader, ou du moins de rester devant les Français. Bagnaia joue avec un avantage puisqu’il court à domicile, sur un circuit qu’il connaît parfaitement et avec tous ses fans qui le soutiennent, et ce qui est clair c’est qu’il repartira pour tous.

L’élève de Valentino Rossi sait qu’il ne peut que « gagner pour essayer de rester en vie dans la lutte pour le championnat « mais il se sent motivé et assure que « 52 points c’est beaucoup mais nous allons essayer, nous avons des possibilités mais ce week-end sera différent car les conditions le rendront différent et il semble qu’il y ait une prévision de pluie vendredi et samedi , et cela compliquera le travail de configuration, mais on pariera tout sur cette course« .

Bagnaia n’a pas la tâche facile, Quartararo a un long parcours et a tous les numéros pour se proclamer champion, mais celui de Ducati Il sait qu’il a beaucoup grandi dans ce qu’il a été un pilote MotoGP : » chaque année mon ambition est d’améliorer Et si je regarde les deux dernières saisons en MotoGP, je ne m’étais pas battu pour le titre et j’avais eu des difficultés, avec des chutes et plus de problèmes, mais cette année l’objectif était de consolider ma croissance et après la pause estivale nous avons franchi une étape en avant, surtout dans les dernières courses, donc je suis satisfait du travail de cette année », explique Bagnaia.

Se référant à sanction contre le pilote turc Deniz Öncü, ‘Pecco’ pense que « C’est la seule façon de changer cette situation dans laquelle nous étions, c’était d’imposer ce type de sanctions. Öncü était le premier, mais je considère qu’il y a beaucoup plus de coureurs qui ont besoin de ce type de sanction et, sans aller plus loin, Alcoba avait fait quelques manœuvres quelques tours avant », explique Bagnaia qui assure que « Certains pilotes Moto3 sont très agressifs et vous n’avez pas besoin d’être si agressif pour être devant« .

Concernant le nouveau calendrier 2022, il voit de manière positive qu’il y a plus de courses comparant le championnat avec la F1 : « si vous regardez la Formule 1, ils ont 23 courses et l’exclusivité est très élevée, c’est pourquoi je ne pense pas que augmenter le nombre de rendez-vous diminue l’exclusivité du championnat. » Même s’il assure que le rythme du MotoGP est très exigeant et qu’avec le calendrier actuel les pauses ne sont pas exagérées et nous permettent de rester en meilleure forme : « Comme nous le sommes, Le temps de repos n’est pas si long non plus et pour rivaliser avec une moto MotoGP, vous devez être en pleine forme, donc plus de courses MotoGP génèrent plus de stress., et ce n’est pas bon pour nous », a déclaré la Ducati.