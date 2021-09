Bagnaia, plein d’enthousiasme, affirme que “la victoire en Aragon a donné beaucoup de motivation”

19/09/2021 à 18:25 CEST

.

Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) était ravi après sa deuxième victoire consécutive en MotoGP et a déclaré que la victoire en Aragon lui avait donné “beaucoup de motivation” et il est arrivé à Saint-Marin “beaucoup mieux préparé, même pour gagner à nouveau”.

“C’est encore plus spécial sur ce circuit car nous sommes à la maison, devant nos fans et le dernier tour était impressionnant, j’ai fait le tour le plus lent du monde sur le tour d’honneur, en essayant de saluer tout le monde, d’arriver au stands des fans de Ducati ce fut une grande fête, j’ai tout apprécié dans cette course “, assure-t-il Bagnaïa.

Souvenir de la course “Pecco” Bagnaïa commente : « Je savais qu’il était très important de bien démarrer et de pousser dès le départ, car avec le soft l’adhérence initiale était meilleure et je savais aussi que Fabio, avec l’arrière central, irait plus vite dans la dernière partie de la course, j’ai donc essayé d’aller vite et de manière constante depuis le début”.

“J’ai pris le meilleur départ de ma vie, parce que j’ai commencé tout de suite, dès que le feu s’est éteint, je l’ai beaucoup entraîné jusqu’à ce que j’ai réussi le départ, et j’ai réussi, et quand j’ai passé le premier tour, j’ai vu ça J’en avais déjà une seconde et j’ai pensé que c’était incroyable, et j’ai essayé de gérer les pneus », a déclaré l’Italien avec satisfaction.

“Dans les derniers tours, c’était très difficile parce que Fabio -Quartararo- coupait quatre dixièmes par tour, mais le dernier j’ai essayé de le clouer et le secteur trois était celui où j’allais le plus fort et j’ai très bien réussi à le faire , a-t-il reconnu Bagnaïa.

“Je savais que dépasser une Ducati à Misano n’allait pas être facile et aussi que F

Abio allait vite dans les secteurs un et quatre, mais dans les secteurs deux et trois, nous étions mieux, alors j’essayais de l’empêcher de trop s’approcher et le dernier tour j’ai essayé de faire parfaitement, ce n’était pas facile, mais j’étais capable de le faire et cette victoire ici est très spéciale », a insisté le pilote italien.

“Au cours des six derniers tours, j’avais peur de faire la même erreur que l’année dernière, je me suis dit ‘ne tombe pas au virage 6’, mais avec sept tours à faire, j’étais sur le point de tomber à 1, car il y a un nid-de-poule , et j’ai perdu l’avant, j’avais très peur, mais malgré cela, ce n’était pas que c’était plus difficile mentalement, mais physiquement exigeant”, a-t-il expliqué “Pecco” de la carrière.