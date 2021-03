Bagnaia prend d’assaut le poteau; Viñales, troisième

27/03/2021

À 18:56 CET

.

L’Italien Francesco « Pecco » Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) « écrasé » le record du circuit du Qatar en décrochant la première pole position depuis 2015, dont presque tout le monde s’attendait à passer aux mains de l’Australien Jack Miller, son coéquipier, mais qui au final partira de la cinquième place dans la formation de départ du Grand Prix MotoGP du Qatar qui se déroulera demain sur le circuit de Losail.

Bagnaia a été le seul à franchir la barrière des minutes et 53 secondes en roulant en 1: 52,772, 266 millièmes de seconde plus vite que son poursuivant immédiat, le Français Fabio Quartararo et avec 316 sur l’Espagnol Maverick Viñales, les deux pilotes officiels de Yamaha, une marque qui avait dominé la pratique lors des quatre derniers Grands Prix.

S’il y avait des nouvelles lors des quatrièmes séances d’essais libres qui ont précédé les qualifications MotoGP, c’est le fait que le Français Johann Zarco a littéralement battu le record de vitesse de la moto en roulant à 362,0 km / h. dans la ligne droite avec sa Ducati Desmosedici GP21, mais avec une certaine astuce car pour atteindre son objectif, il a dû recourir à la sortie de piste à la fin de la ligne droite en raison de l’impossibilité de freiner à temps pour amener la moto dans le premier virage de la piste qatari.

Mais Zarco a également atteint son deuxième but, puisqu’au tour suivant, il a signé le meilleur temps avec un record de 1: 54,324. En pratique où il travaille habituellement pour obtenir le meilleur rythme de course, mais il a dû entrer dans son atelier quelques instants plus tard quand il a cassé des morceaux de fibre de carbone à sa sortie sur le gravier du premier virage.

Seul Maverick Viñales, dans les dernières minutes, peut battre le record de Johann Zarco en roulant en 1: 54,106 avec le drapeau à damier déjà flottant sur la ligne d’arrivée. Champion du monde en titre, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR) a dû faire face à son défi particulier puisqu’il était le seul des principaux pilotes de la catégorie. qu’il n’avait pas atteint l’objectif de passer directement au deuxième classement et avec cette responsabilité il s’est rendu sur l’asphalte qatari pour rattraper en quinze minutes ce qu’il ne pouvait pas faire dans le reste des tours d’essai.

Mir a pratiquement atteint son objectif dans le premier tour en 1: 54.036, mais derrière lui, il a également été dépassé par Jorge Martín, également espagnol et débutant dans la catégorie, qui au guidon de la Ducati Desmosedici GP21 de l’équipe Pramac a roulé en 1: 53 840, bien que lors de son prochain tour, il reprenne la position avec 1: 53 765 le champion du monde en titre.

Encore plus de surprises

Mais il y a eu encore plus de surprises dans le premier classement car dans la dernière minute la championne du monde Moto2, l’Italienne Enea Bastianini (Ducati Desmoseidici GP20) a battu Joan Mir en roulant en 1: 53,733 et par cinq millièmes de seconde (1: 53,728) Quelques instants plus tard, l’Espagnol a regagné la première place, tandis que Jorge Martín était au sol lorsqu’il était dans des tours rapides et que le Japonais Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) a profité de ce dernier tour pour prendre la tête et assommer Q2 à Bastianini. .

Avec Nakagami et Mir « à chaud » du premier classement, le deuxième a commencé, dans lequel personne ne voulait perdre de temps pour commencer, avec une stratégie à deux arrêts de presque tous les coureurs et l’espagnol Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) était la référence de départ avec un record de 1: 54,775, mais son record n’était pas très bon et cela est rapidement devenu clair.

L’Italien Francesco « Pecco » Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) a roulé en 1: 53.273 et c’était déjà un record digne d’être pris en compte avec 65 millièmes d’avance sur le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), qu’il a surpassé par millièmes de seconde Franco Morbidelli, mais le meilleur reste à venir.

Derrière eux, comme un missile, se trouvaient l’Australien Jack Miller (1: 53.215) et le Français Quartararo (1: 53.038), qui ont établi un nouveau record absolu dans la catégorie après avoir battu le 1: 53.380 que Marc Márquez possédait depuis 2019 ( Repsol Honda RC 213 V), qui a grimpé aux premières places sans jamais être entré dans leurs ateliers pour changer de pneus.

Morbidelli a été le premier à le faire quand il était cinquième, il a changé le pneu arrière pendant que ses mécaniciens essayaient de garder le pneu avant au chaud et, après lui, tous ses rivaux sont entrés dans des ateliers pour effectuer une opération similaire puisque presque tous ont choisi de changer l’arrière. pneu, sauf Maverick Viñales, gardant presque tout l’attaquant du lot précédent.

Et Maverick Viñales a montré que son choix avait été couronné de succès en marquant un 1: 53.124 qui le plaçait derrière Fabnio Quartararo, bien que derrière vienne Francesco Bagnaia, qui est devenu le premier coureur à descendre à la 53e minute, en roulant en 1: 52,772, un « tiempazo » que personne ne pouvait battre.

Avec lui au premier rang, Quartararo et l’Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) ont conclu, qui a réussi son temps derrière Bagnaia, bien qu’avec le drapeau à damier flottant sur la ligne d’arrivée, Viñales a regagné la première ligne et laissé au vétéran italien. , qui a dû se contenter de la deuxième ligne, aux côtés de Jack Miller et Johann Zarco.

La troisième ligne est revenue à Franco Morbidelli et aux Espagnols Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) et Alex Rins (Suzuki GSX RR), avec le champion du monde Joan Mir, dixième, devant Takaaki Nakagami et Pol Espargaró.