Bagnaia remporte la pole en MotoGP

09/11/2021

Le à 14:59 CEST

La lutte pour la pole au GP d’Aragon a commencé par une Q1 très serrée entre Zarco, Binder et Rins qui sont venus pour tout donner dès la première minute pour essayer d’entrer en Q2 et ont des options pour se battre pour la première position sur la grille demain. Après une Q1 très serrée, Zarco et Binder ont réussi à signer les meilleurs temps pour se qualifier pour la finale de la lutte pour la pole, laissant les Espagnols de côté. Rins, Álex Márquez et Maverick Viñales.

La Q2 a commencé calmement les premières minutes sans qu’aucun d’entre eux ne prenne trop de risques jusqu’à ce que Bagnaia signe le premier chrono rapide de la séance. Jorge Martín et Quartararo Ils n’ont pas tardé à améliorer le temps de la Ducati avec sept minutes à jouer. Marc Marquez Il s’est également lancé avec beaucoup d’enthousiasme sur un circuit bien connu pour avoir dominé les Essais Libres 4 avant les qualifications.

Bien que Quartararo ait établi un temps rapide pour se battre pour la pole, cela n’a pas suffi et Bagnaia s’est imposé comme le meilleur de la séance pole position du circuit d’Aragon. Le leader mondial, Fabio Quartararo, partira enfin troisième après que Miller ait arraché la deuxième place au dernier moment et Marc Marquez, qui s’est bien amusé avec la Honda en restant dans le top 5 tout au long de la séance sortira enfin quatrième. Jorge Martin a réalisé le cinquième meilleur temps suivi de Aleix Espargaró (6e), Joan Mir (7e) et Pol Espargaro (8ème).