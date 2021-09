Bagnaia remporte la victoire et Márquez termine deuxième !

09/12/2021

Le à 14:54 CEST

Pecco bagnaïa est parti comme une balle de la pole au GP d’Aragon poursuivi par Marc Marquez qui s’est rapidement hissé en deuxième position de course. Dans les premiers tours, de petits écarts ont commencé à se creuser entre les coureurs et Fabio Quartararo, leader mondial, est sorti avec de nombreux problèmes et est passé de la troisième à la septième avec très peu d’options pour revenir.

Bagnaia et Márquez ont pris leurs distances avec le groupe dans la lutte pour la victoire tandis que Miller, Aleix et Mir ont joué dans la lutte pour le podium. Marc est resté derrière Bagnaia sans prendre trop de risques tout au long de la course, attendant les derniers tours pour tenter de décrocher la victoire. Une course sans grande surprise à Motorland pour le reste des coureurs qui sont restés aux mêmes positions pendant pratiquement toute l’épreuve.

Marc Marquez Ce fut la surprise du week-end qu’après plusieurs courses difficiles, il atteignit un circuit connu à la perfection et il a décroché une deuxième position qui a le goût de la victoire après quelques derniers tours de crise cardiaque avec Bagnaia. Joan Mir qui s’attendait également à un bon résultat en Aragon a réalisé le troisième tiroir du podium, Aleix Espargaró a été quatrième, Jorge Martin septième et Fabio Quartararo neuvième. Alex Rins et Pol Espargaro Ils n’ont pas eu un bon week-end non plus et ont terminé respectivement 12e et 13e.