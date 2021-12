Bah, blague ! Les pires films de Noël de tous les temps

De ho-ho-ho à non-non-non.

Nous voici E! Les nouvelles aiment les vacances. Le temps passé en famille. Les boissons de saison. Les lumières scintillantes. La nourriture. Et, bien sûr, les films. Il n’y a rien que nous aimons plus qu’un dimanche soir confortable passé à regarder le dernier film au fromage mais irrésistible de Hallmark Countdown to Christmas avec une tasse fumante de chocolat chaud. (Nous avons la preuve : nous avons classé toutes les offres de 2021. Oui, toutes les 31.)

Mais même si nous aimons nous offrir une joyeuse offre de Noël, cela ne signifie pas que nous n’avons pas de normes : nous pouvons repérer la différence entre un cadeau (pensez à des classiques comme Home Alone, Christmas Vacation et Elf, ou même un nouveau venu comme HBO Max Noël nostalgique 8 bits) et un morceau de charbon qui nous laisse plus froid que les températures glaciales à l’extérieur.

Toutes les sorties saisonnières ne peuvent pas devenir une programmation d’événements annuels comme Love Actually ou The Santa Clause. Certains sont destinés à se retrouver à la fin du défilement des suggestions de Noël de Netflix.