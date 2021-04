Bahreïn a montré où Fernando Alonso doit s’améliorer

Fernando Alonso a révélé les domaines de sa conduite qu’il estime devoir améliorer après son retour en F1 au Grand Prix de Bahreïn.

L’ancien champion du monde à deux reprises a fait son retour après deux ans d’absence lorsqu’il a piloté pour Alpine lors de l’ouverture de la saison 2021.

Bien qu’il y ait eu des éclairs de l’ancien boucanier Alonso, la fin de sa première course a finalement été décevante lorsqu’il a dû se retirer avec un problème diagnostiqué par la suite comme un emballage sandwich coincé dans un conduit de frein arrière.

Le joueur de 39 ans s’était qualifié pour un neuvième respectable et était sur la bonne voie pour terminer dans les points lorsqu’il a été expulsé au 34e tour sur 56 – mais il sait sur quoi il doit travailler pour la prochaine course à Imola le 18 avril et au-delà.

«C’était bien», a déclaré Alonso à propos de sa course, citée par l’édition espagnole de Motorsport.com. «J’ai eu quelques bonnes batailles et certaines avec une fin heureuse, d’autres pas tant qu’elles nous ont dépassés.

«Mais je dois trouver plus de rythme et gagner en confiance pour tirer plus de potentiel de la voiture, des freins et prendre de meilleurs départs. Ce n’était pas mal du tout, mais il y a plusieurs points à améliorer de ma part.

«Aux arrêts aux stands, je pense que l’équipe a fait un excellent travail, mais ma position au deuxième arrêt n’était pas correcte. Ce sont les petits détails et les erreurs que je continue de faire depuis les tests et dans cette première course, mais j’espère que dans les deux prochaines, je serai en mesure de mieux performer.

Ce qui n’était pas très clair ni lors des tests de pré-saison ni lors de la course à Bahreïn, c’est où Alpine se situe par rapport à la compétitivité de ses rivaux, le coéquipier d’Alonso, Esteban Ocon, ayant subi un week-end plus difficile qu’il ne l’aurait espéré.

Interrogé sur son évaluation de la place d’Alpine dans le peloton, Alonso a déclaré: «C’est difficile à dire. Je pense que nous avons vu des résultats différents et que nous avons tous des sentiments mitigés, moi y compris. Parfois, nous serons meilleurs, d’autres fois, nous serons plus bas.

«Nous aurons besoin de quelques courses pour avoir un ordre plus établi, alors nous allons attendre et voir.

«Notre tâche est de travailler très dur et d’identifier nos faiblesses, s’il y en a, de les corriger et de maintenir nos forces. C’est une saison très intéressante pour tout le monde.

«Je pense que nous avons toujours préconisé depuis le début que ce sera une tâche intéressante et qu’Alpine est en F1 pour faire de grandes choses. Cette année peut être la continuation de 2020, mais nous créons quelque chose de très important pour 2022. »

