Bahreïn F1 GP 2021: Verstappen et Red Bull mènent les tests de Bahrin

ETl Le départ en Formule 1 a été annoncé pour Red Bull et Max Verstappen, qui a dominé les premiers essais avec le meilleur temps de la journée 1: 30.674. Lando était 0,215 derrière les Néerlandais avec la même C3 (moyenne) et c’est déjà beaucoup par rapport à ce qui a été vu la saison dernière. Le moteur Mercedes semble alimenter le MCL35M dès le départ. Daniel Ricciardo a été le meilleur du matin, ce qui laisse McLaren comme la grande surprise initiale.

La deuxième place de Esteban Ocon avec l’Alpine est remarquable, mais il a été réalisé avec le composé souple (C4), qui est peut-être une seconde plus rapide que la C2 avec laquelle les McLaren étaient déjà plus rapides. Dans la pondération, la voiture gauloise est perdante. En contrepartie, la nouvelle A521 que Fernando Alonso sortira samedi, est stable, ne fouette pas malgré rouler sur une piste pleine de sable, et est fiable et robuste. Le Français a bouclé 127 tours, ce qui est le plus apprécié pour un premier jour de présaison.

Les meilleures nouvelles pour Ferrari leur est venu de sa filiale technologique, l’Alfa Romeo C41, qu’Antonio Giovinazzi Je me suis classé sixième avec le composé C3. C’est un indicateur de l’amélioration du nouveau moteur italien et une position dont ils n’auraient pas rêvé en 2020. La charge de carburant pourrait aider, mais le temps est inscrit.

Et le pire de la journée a été le désastreux. Voir Lewis Hamilton 10 et Valtteri Bottas 17 et dernier, c’est comme se frotter les yeux. C’est peut-être sa pire performance des huit dernières années. Mis à part une défaillance précoce de la boîte de vitesses de Bottas, la nouvelle W12 E semblait presque insupportable, Lewis récoltant une poignée de démarrages de piste de sous-virage. incapable de tourner à temps à chaque fois qu’il essayait de serrer et d’améliorer ses temps. Ils sont quasiment inconnus de problèmes de jeunesse pour les champions, auxquels il faut répondre samedi et dimanche. Le problème, c’est qu’un tiers des tests ont disparu et l’image est inquiétante. Ce n’est pas le meilleur hiver pour les revers.

Times, donnez 1 test de pré-saison à Bahrin

1 M. Verstappen Red Bull 1’30 « 674 137

2 L. Norris McLaren 1’30 « 889 +00 » 215 41

3 E. Ocon Alpine 1’31 « 146 +00 » 472 127

4 L. Promenade Aston Martin 1’31 « 782 +01 » 108 44

5 Carlos Sainz Ferrari 1’31 « 919 +01 » 245 54

6 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’31 « 945 +01 » 271 66

7 D. Ricciardo McLaren 1’32 « 203 +01 » 529 45

8 P. Gasly AlphaTauri 1’32 « 231 +01 » 557 74

9 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’32 « 727 +02 » 053 37

10 L. Hamilton Mercedes 1’32 « 912 +02 » 238 41

11 C. Leclerc Ferrari 1’33 « 242 +02 » 568 59

12 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’33 « 320 +02 » 646 63

13 S. Vettel Aston Martin 1’33 « 742 +03 » 068 51

14 R. Nissany Williams 1’33 « 789 +03 » 115 83

15 N. Mazepin Haas 1’34 « 798 +04 » 124 67

16 M. Schumacher Haas 1’36 « 127 +05 » 453 15

17 V. Bottas Mercedes 1’36 « 850 +06 » 176 6