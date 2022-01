Bahreïn « soutiendrait » une épreuve de sprint de Formule 1 sur son circuit extérieur en 2022

Le circuit extérieur de Bahreïn, sur lequel s’est déroulé le Grand Prix de Sakhir 2020, pourrait être utilisé pour une épreuve de sprint la saison prochaine.

Les qualifications de sprint, qui ont établi la grille de la course de dimanche, se sont déroulées trois samedis en 2021 à Silverstone, Monza et Interlagos.

Le nombre d’occasions a été doublé pour atteindre six en 2022 et seul le site brésilien semble susceptible d’être retenu, les autres sprints de grands prix étant apparemment Bahreïn, l’Émilie-Romagne (Imola), le Canada, l’Autriche et les Pays-Bas.

Il a également été suggéré que les sprints pourraient ne pas être utilisés pour les qualifications en 2022 et former à la place une « course » à part entière avec un plus grand nombre de points attachés, bien qu’il n’y ait pas encore eu de clarification sur le format de la Formule 1.

Cependant, les officiels de piste soutiennent un sprint sur le circuit extérieur de Bahreïn.

Le circuit extérieur a été utilisé lorsqu’une course supplémentaire à Bahreïn a été pressée pour remplir le calendrier 2020 qui avait été décimé par la pandémie.

Il s’est déroulé sur le tracé le plus court de Sakhir, une semaine après le Grand Prix de Bahreïn lui-même remporté par Lewis Hamilton après l’horrible accident de boule de feu dont Romain Grosjean s’est miraculeusement échappé avec des blessures relativement mineures.

Le Grand Prix de Sakhir, qui s’est déroulé sur 87 tours, a été le plus remarquable pour deux choses : Sergio Perez a gagné pour la première fois en Formule 1, et George Russell ne l’a pas fait en raison d’une erreur d’arrêt au stand de l’équipe et d’une crevaison subséquente alors qu’il se tenait à Mercedes alors que Hamilton souffrait de COVID-19.

Bahreïn, comme en 2021, accueille le week-end d’ouverture de la course de 2022, du 18 au 20 mars, et Motorsport.com rapporte que les essais, les qualifications traditionnelles d’une heure et le grand prix se dérouleraient sur le circuit principal et potentiellement le sprint sur la piste extérieure.

Salman Bin Isa Al-Khalifa, directeur exécutif du Circuit international de Bahreïn, a déclaré que les discussions formelles n’avaient pas encore eu lieu mais que l’idée était réalisable.

« En théorie, nous pouvons le faire et nous soutiendrons tout ce que la F1 veut que nous fassions », a-t-il déclaré.

« C’est comme en 2020 quand ils nous ont demandé d’organiser deux courses – nous avions la piste extérieure et nous l’avons fait.

«Alors oui, nous le soutiendrions. Mais avec ces choses, et avec les équipes, il y aura toujours des questions sur la façon de courir sur une piste puis sur une autre. Je vais donc attendre et voir comment ils en discuteront d’abord.