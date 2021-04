Bahreïn veut que les tests de pré-saison reviennent en 2022 · .

Les opérateurs du circuit international de Bahreïn sont impatients d’accueillir à nouveau les tests de pré-saison de Formule 1 l’année prochaine.

Le test de cette année a été déplacé du Circuit de Catalunya après que la piste du Moyen-Orient soit devenue la course d’ouverture de la saison en raison du report du Grand Prix d’Australie.

S’adressant exclusivement aux . après le Grand Prix de Bahreïn, le directeur général du circuit, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, a indiqué qu’il était impatient de refaire la même chose avant la saison de F1 2022.

«Je me souviens qu’en 2014, nous avons fait le test», a-t-il déclaré. «Ce test était un peu plus court, donc il ne durait que trois jours. J’espère que l’année prochaine, nous pourrons faire un test approprié avec les nouveaux moteurs et les nouvelles voitures. »

Le transfert du test de cette année à Bahreïn «était logique avec tout ce qui se passait», a-t-il ajouté. «Avec l’Australie et tout ça, avoir le test de pré-saison, avoir le premier tour, c’était juste logique.»

Bahreïn a organisé deux des trois tests de pré-saison de F1 en 2014, au début de l’ère du turbo hybride, à la suite d’un test d’ouverture à Jerez. Le circuit de Sakhir a ensuite accueilli la deuxième manche du championnat de cette année-là; Les équipes ont laissé du matériel à Bahreïn pendant qu’elles se rendaient à Melbourne et revenaient pour la manche d’ouverture de la saison.

La manche australienne du championnat du monde 2021 a été reportée à novembre. Si les organisateurs de la course préfèrent ne pas organiser de deuxième course dans les six mois, Bahreïn pourrait être candidat pour la course d’ouverture de la saison l’année prochaine. Cependant, Al-Khalifa a déclaré que les discussions n’avaient pas encore commencé avec le FOM.

«Ils ne l’ont pas mentionné, mais pour moi, c’est quelque chose que nous aimerions voir sur la piste», a-t-il déclaré.

«Je pense que ces tests de pré-saison [and] le tour d’ouverture avait du sens. Je ne sais pas ce que fait l’Australie ou d’autres événements, mais j’ai entendu dire qu’ils essaient de passer à une date ultérieure. «

